宋慧乔EXO等众多韩星助阵文在寅访华之旅

韩国总统文在寅自参选总统以来，就以亲民形象示人，在韩国赢得了众多韩国民众的支持。目前，正在中国进行访问的文在寅，其访华之旅也得到了众多韩国人气明星的助阵。
据韩联社14日报道，韩国明星宋慧乔当晚将在北京出席由中国领导人为到访的韩国总统文在寅举行的欢迎晚宴。而在14日上午，宋慧乔和韩国男团EXO也亮相韩中经贸合作交流会开幕式，文在寅也出席了该开幕式。
13日上午，宋慧乔已经飞赴北京，这将是她与另一位韩国著名演员宋仲基10月大婚后的首个正式日程。作为活跃于中韩影视界之间的韩国明星宋慧乔，曾出演《蓝色生死恋》、《浪漫满屋》、《太阳的后裔》等热播韩剧，成为韩国女星的代表之一，并在中国拥有大量粉丝。此外，宋慧乔还多次参与中国影视作品的制作，与多位中国影视明星保持了较好的合作关系。
韩国总统府青瓦台14日还表示，韩国排球名将金软景也将出席14日晚的欢迎晚宴。金软景在韩国素有“排球女王”之美誉，今年5月与上海国华人寿女排签约。
另据韩国《中央日报》14日报道，韩国演员秋瓷炫和其中国丈夫于晓光也于昨天出席了在华韩国人座谈会。文在寅在活动上表示：“希望大家多多支持像秋瓷炫夫妇一样将两国变成一家的韩中跨国夫妻们”。
秋瓷炫在中国与于晓光拍戏过程中结缘，两人最近通过参演韩国综艺节目《同床异梦》在韩国也获得了很高人气。此前，秋瓷炫因参演中国改编自韩剧的《回家的诱惑》一剧，在中国获得了大量的粉丝，与演员于晓光的结合更是被誉为中韩友好交流的典范。
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