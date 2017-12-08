五十名中国公民涉嫌非法种植大麻遭美警方逮捕

港媒称，据当地媒体报道，在对华盛顿州大规模非法种植大麻活动的打击行动中，美国警方逮捕了至少50名中国公民，查获了价值8000万美元的大麻植物。
据香港《南华早报》网站12月7日援引美国《奇努克观察家报》报道，检察官怀疑美国西北部这个州的种植者属于一个大团伙，它将产品出售到纽约等东海岸城市，那里的价格远高于西海岸。
据报道，在此次搜捕行动中，警方查获了约3.5万株总价值达8000万美元的植物和50磅（约合22.7公斤）经过加工的大麻。该报称，警方还没收了26辆车以及40多万美元的现金和黄金。
警方在接受科莫新闻广播电台采访时称，这是华盛顿州格雷斯港历史上对非法大麻种植活动展开的最大规模的打击行动。
该县毒品工作组在约50处地点进行了搜查，科莫新闻广播电台称，嫌疑人都是中国公民。
报道称，承认大麻合法的州对中国犯罪团伙而言很具吸引力，他们从事非法种植活动，以更高的利润率将经过加工的大麻销往美国各地。
据科莫新闻广播电台报道，近几年来，科罗拉多州和加利福尼亚州警方已经对中国公民的大规模非法种植活动进行了打击。
华盛顿州于2012年将种植和销售娱乐性大麻合法化，加入了加利福尼亚州、科罗拉多州、俄勒冈州和内华达州的行列，成为美国近年来已经承认大麻合法化或即将这样做的州之一。美国马萨诸塞州和缅因州的立法者11月份将娱乐性大麻合法化。
报道援引格雷斯港治安官办公室的史蒂夫·舒梅特的话说，在这些州，大麻产业受到严格监管，这促使一些人建立了没有注册的工厂来躲避税收。
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