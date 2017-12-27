中国虎妈虎爸让孩子学编程：人工智能时代基本技能

港媒称，STEM教育创始于美国，但是在中国日益流行，随国家推动中国在全世界从大数据到人工智能的技术行业占据统治地位，中国的“虎爸虎妈”不惜重金为子女在计算机技术上提供一个良好的开端。
据香港《南华早报》12月26日报道，对一个五岁孩子来说，吴天烨（音）要做的事情很多。除了她日常的幼儿园功课，她还练习滑冰保持健康，学习画画和音乐培养艺术气质，并经常在网上与一名美国外教对话保持她美式口音的英语水平。
似乎这些还不够，她的父亲又在她忙碌的日程中加入了另一项活动——一门教授孩子科学、技术、工程和数学原理的STEM课程。
报道称，这门课每节收费200元，融合了乐高积木和软件为基础的项目，因此孩子们可以做他们自己的程序并搭建功能性的玩具和机械。
“我不指望我女儿以后靠编程谋生，但我希望让她在人类不可避免地与机器人和机器打交道的世界里做好准备。这将是人工智能时代的最高技能，”吴天烨的父亲吴云鹤说，他在中国首都北京的广告业界工作。
根据东吴证券基于对4%18岁以下的中国学生将参加STEM课程的估计，STEM教育在中国的教育市场目前价值约96亿元人民币，并预计在5年能增长至520亿人民币。
业内人士认为，7月公布中国人工智能发展路线图旨在确保可以在小学和中学教育中开设人工智能相关课程、让中国学生学会编程技术后，STEM市场将迎来巨大的发展。
深圳点猫科技有限公司创始人兼首席执行官李天驰说：“我认为中国对编程教育的需求就像对英语教育的需求。掌握英语是在全球化时代所需的基本技能，而编程将成为人工智能时代的基本技能。”该公司面向6岁至16岁的学生提供这一网络编程课程。
报道称，“虎妈”、或者包括“虎爸”在内的“虎家长”是用来描述进取型、高期望的育儿方式，这在耶鲁大学教授蔡美儿2010年《虎妈战歌》一书而引起了热议。这本书为中国式严格的育儿刻板方式辩护，由母亲推动孩子达到高水准的学术成就。这本书在中国广受支持，2011年《中国青年报》社会研究中心发起的调查发现有55%的受访者认为蔡美儿的育儿方式有优点。
中国有近3亿人参与英语学习培训，这是一个包括外国教师、针对幼儿和成人培训机构以及海外夏令营在内的巨大产业。这一市场造就了许多独角兽公司——即市值超过10亿美元的私营创业公司——如在线英语教学公司VipKid和一批公开交易的教育巨头，如在纽约上市的新东方公司。
“中国从幼儿园到高中三年级只有不到1%的学生学习编程，这与学习英语的学生相比普及率很低，因此市场潜力巨大，”李天驰说。
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