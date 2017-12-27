男子出狱创业招500名犯人 为帮员工戒毒半年吃素

我有百十号员工 但曾是村里的“问题少年”
15岁打死人进了监狱
我的企业最多的时候有上百号员工，现在有三十几人，他们和我一样，都是刑满释放的人员。我和他们一样，都蹲过大牢。
我是温州乐清人，今年四十出头，从小就是村里臭名昭著的人，因为打架厉害，不少人都被我揍过，村里的人背地里喊我“枪毙鬼”。现在是法治社会，路上车和车碰了，打个110，警察就来了。以前不是这样，撞车了，司机下车先打一架，谁输了谁赔钱。
我爹娘都是老实巴交的农民，实在拿我没办法，我娘跟我讲：出去打架可以，但不能拿刀和斧头去打。她认为拳头打是打不死人的。
我小学读了8年，留级了3年，初中没读完就不想读了，所以到现在很多字都不会写，连自己的名字也写不像样。当年我去工商注册公司名字，我说公司叫“家人玻璃装饰有限公司”。对方问，哪个“家人”？我不会写啊，只能嘴巴说“一家人”的“家人”，结果人家理解成“忆佳人”的“佳人”，等拿到证我才看到字错了，只好将错就错用到现在。
13岁，我跟着亲戚去兰州学做羊毛衫生意。15岁那年，有群人故意在我柜台门前砌了一道墙，挡着我做生意。本来想给他们送几万块钱息事宁人，对方不要，一懊恼，我带了群兄弟跟对方打群架，结果我拿刀子捅死了对方一个人。
大概年纪小吧，天不怕地不怕，捅死人心里也不觉得慌，一审判死缓，远在乐清的爹娘卖了家里的房子，给我找律师打官司，再把家里所有的积蓄都拿出来赔给死者家属。一来我未成年，二来对方是黑社会，敲诈勒索在先，最后法院改判有期徒刑7年。
在监狱里表现好，减刑到5年。那年冬天，我出狱了，看到来接我的父母衣着单薄，再回到乐清一看，家里为我的事情已经倾家荡产，这时，我心里才感到难受。
以前和我一起混的小兄弟看我出来，这个请吃饭，那个请唱歌，有的看我出来没事做，就给我点钱，让我帮他们去打架。我想了想，这样打下去不行，我下定决心要去找工作。
“给自己两年，找不到出路就去收拾他们！”
出狱后艰难创业 厂房被拆
乐清这边有很多厂是做模具和慢走丝的，我就想去学个一技之长，谁知道找工作四处碰壁，找了三十多个厂，都不要我。坐过牢的人和平常人不一样，和社会脱节太久，思路都慢别人一拍，一开口讲话就知道你是里面出来的。之前我一个员工，拿着电视机遥控器玩了一整天，觉得稀奇，不知道的人以为碰上精神病了，他关进去那会电视机还是用圆扭开关换台的。
找工作是没希望了，蹬了三个月三轮车，我看到汽车北站那边人来人往，就搭了个简易棚，自己摸索着修自行车。生意还不错，每天赚个百来块，养活自己没问题。后来，牢里出来的狱友也来和我一起干，三四个人都指着这修车摊养，很快不够吃了。
那时，碰巧遇到一个贵人，这人经常来北站坐车上山，每次等车的时候就把东西放我这，跟我聊天。他有次说，啊呀，现在也不知道怎么回事，我在山上的房子盖好了，但窗户找不到人做。
我一听马上说，那我来帮你做窗户。那人说，你会做窗户？我笑笑。人到走投无路时，还有什么不会呢。我带着几个狱友，借了几千块钱，去路桥把材料买来，第一家做好了，第二家找上门来，门窗生意就慢慢做起来了。
跟着我的兄弟越来越多，都是牢里出来找不到工作的。我在村里老房子旁边搭了个棚做厂房，那时，乐清很多高楼大厦的门窗都是我们做的。
2004年，生活刚有点起色，当地派出所找到我们，说收到举报信，我们的简易厂房是违章建筑，必须拆除。其实我知道，村里人早就看我们不顺眼，不相信我们会变好。
厂房拆掉了，我们被赶出去，大家心里气不过，第一个想法就是报复。我冷静下来对大家说，先把那群搞我们的人名字一个不少记在本子上，两年！给自己两年时间，如果两年后我们还是找不到出路，就去收拾他们。
我承包了“不可能完成的任务”
一下子招进40个刑满释放的人员
那段日子真是苦啊，我们经常去个小饭店吃饭，炒一两个菜，饭是免费吃的，大家全靠吃米饭吃饱。吃饱饭再叫几瓶最便宜的白酒，4块一瓶，喝得醉醺醺，喝高了就开始吹牛。
一个叫阿刚的先吹，他早晨想吃早饭，口袋里没钱，他说，等老子以后有钱了，我每天买两袋豆浆，喝一袋，倒一袋。轮到我，我说，现在村里把老子赶出去，等以后有钱了，我要买辆奔驰，停在村门口，当着他们的面，砸掉。
天无绝人之路，后来我承包了一项工程，是一个学校的几幢大楼。学校要求必须在当年的9月开学前完工，别人都说这是不可能完成的任务，我去承包下来。
说来也巧，我大字不识几个，有天我翻报纸刚好看到乐清司法局刊登的一则消息，鼓励企业进监狱招人，我就跟着司法局一起去了浙江第六监狱（关押重刑犯的监狱），一下招了40几个刑满释放人员。
我招人条件很简单，不需要有什么技术，只要肯吃苦耐劳就行。有了人，我把他们分成几拨，24小时连轴做，一批人累了换一批接着干。最后，学校的工程如期完工。
就这样，我们又慢慢活过来了，不到两年，我买了村里的土地正正规规建了厂房。手里有点钱做什么呢？当年放出砸奔驰的“豪言壮语”，只是气话而已。听别人说，敬老院里的老人生活挺困难的，我就跑过去给老人捐钱，人多的敬老院一人发一百块，人少的每人发三百。
后来有老人碰到我说，你给我钱我也放在口袋里不舍得花，你还是请我吃饭吧，我想吃点好的。我就把村里的老人都喊来，请他们吃饭。请老人吃饭也不容易，有的老人怕难为情，前前后后要请个五六次才肯来。有的老人以前看不起我，不好意思来吃饭，我就一遍遍去请。今年重阳节，我摆了20几桌，请村里200多个老人吃饭。
前前后后收了500多名刑满人员
有人为了留厂干活谎称坐过牢
我每年都跟着司法局去监狱招人，有时也去讲课。我把自己的经历、把在社会上听到的看到的讲给他们听，告诉他们冲动之前，一定要给自己一段的冷静期，我之前那次“两年”缓冲期就很重要，不然又要犯错误了。
我也捐钱给犯人，每人一千块打到他们个人账户上，有时给他们带点厚衣服。但也碰到过心态不好的，之前有个人，在里面的时候听过我的事迹，放出来后，有一天，他带了一帮人，染着黄毛，文身，戴金项链，开来三台保时捷，我一看就知道他是来找我麻烦的。
我把他叫进办公室，说我们先聊聊，让你小弟外面等会，我们都是坐过牢的，你来为难我何苦呢，我讲自己的经历不是为了吹牛，目的是让大家树立自信，回到社会上不要自卑。讲着讲着，他难为情起来了，我要留他吃饭，他不好意思留下来。
有的刑满释放人员，也会主动找到我这里，员工宿舍里哪天一不小心就多出个人来。我曾说过，只要是温州坐牢过的人，过来我都收，所以也有明明没有坐过牢，为了想留在我厂里，说自己是坐牢的。
现在，我这里已经成为“乐清市归正人员安置帮教基地”“社区矫正公益劳动基地”，前段时间，司法局领导跟我讲，他们帮我算了算，前前后后已经收留了500多名刑满释放人员了。厂里能接收的人终究是有限的，我的目的不在于我收留了多少人，而在于我帮助多少人重树信心，回归社会。
企业遭遇资金断裂面临解散
在政府帮助下部分员工得到了安置
企业发展到2012年，生意大不如前，但厂里已有上百号人。为了激励他们，我年年以百分之十的增幅涨工资，不少老员工工资已经上万了，企业负担很重。做装饰工程，前期需要大批的现金垫资，所以银行贷款很重要。当时我和另外三个老板，四个企业互做担保。不知道谁又在背地里搞鬼，给银行一家一家写信，说我这家企业里的人都是“杀人犯”，坐过牢，给这种企业放贷是有去无回。
银行行长来找我谈，后来那三家企业老板也排挤我出局，不给我做保了，我不但不能贷款，还要把之前的贷款还清。
那时我想，厂真的撑不下去也没办法，就解散吧。一听说我要关厂，当地政府领导找到我，说政府一定会帮我想办法的。书记答应我，会想办法把部分人员安置出去，还贷款的事只能我自己想办法。
看着厂里这群弟兄，说解散我的确心有不忍。之前我把手里的闲钱做了零散的投资，入股了西安那边一家大超市，我就跟其他股东商量，把自己的股份卖掉，得了几百万，把银行欠着的钱还掉了。
然后，有的员工在地方政府帮助下，开面店，做地方小吃，再鼓励一些有能力的员工自己开店单干，这样我压力一下小了不少，他们出去陆陆续续开出了二十几多家分店。像有个叫老金的，他去永嘉那边接玻璃装饰工程，做得很好，我们也互相照应。
现在回头看，这件事我因祸得福。因为金融危机，一起做担保的其他三家企业后来纷纷破产倒闭，本来要是我没退出，他们每家欠银行的800万债务就落在我一家头上，我要还2400万债务，那样企业肯定生存不到现在。
“身份特殊” 的人聚在一起管理起来很难
为了帮员工戒毒 我半年没有吃荤
企业里都是这样的员工，管理起来肯定比一般企业要难。最开始内部经常有打架，谁不服谁，怎么办？打！打完了事情也解决了。有时打架受伤，也不敢报案，就自己处理下伤口。有时打得实在太厉害，去医院缝针，就谎称搬玻璃不小心摔倒割到的。
最开始我还给他们搞食堂，结果每个地方的人口味都不同，他们会为了每天吃什么菜打架，头也大了，我只好关了食堂让他们各自搭伙开小灶。
慢慢的，我也摸索出一套管理办法来。首先我去监狱招人面谈的时候就先说好，进厂之后不许说自己以前的事情。这些人没啥文化，自制力又差，吹牛吹着吹着都会打起来，所以不许他们说以前的事。
进了厂后，彼此之间都不叫全名，比如我叫林国华，那大家都叫阿华。为什么不叫全名？因为监狱里都是叫全名的，狱警喊人都是某某某，听起来很紧张。不叫全名，可以让大家感觉到已经自由了，其次，不叫全名，大家也不容易知道彼此底细，避免起不必要的争执。
我这里有的员工以前是吸毒的，在监狱里毒瘾暂时戒掉了，出来后，再碰上毒友，又复吸了。吸毒的人，白天眼泪汪汪，无精打采，一看就看出来。那天我把这个人叫过来，我说你怎么又吸毒了。他说，毒很难戒的，你能做到6个月不吃荤菜吗？
我说，如果我做到半年不吃荤菜，你是不是就戒毒？我就跟他打了个赌。
你看我这个身形，是个胖子啊，刚开始几周不吃肉，的确很难熬，晚上睡觉也不踏实。但我这人毅力不错，真的坚持了半年没吃荤菜，轻了四十多斤，我后来连吸了几十年的烟也戒掉了。
这件事之后，吸毒的人都佩服我，答应一定戒掉毒。为了防止有吸毒史的人互相影响导致复吸，我也给他们定了个规矩，绝对不许在厂里提自己吸过毒。
戒毒所看我这个企业还有“戒毒”的功效，一定要在我这里挂块戒毒基地的牌子。我不允许，挂了牌子不就“此地无银三百两”了。
最后一条，谁动手打架，罚5000块，罚出来的钱请大家吃饭喝酒。这样一来，他们就老实多了。而且，我去监狱讲课的时候，也会带着员工一起去，最近谁不安分，不老实，我就带着他回监狱接受教育，效果挺好。
我这里大都是暴力犯罪，天生脾气火爆，易怒体质，我也是关了监狱，出来又经历了一些事，才开始学会克制自己。我喜欢玩越野，觉得这项运动刺激好玩又能释放情绪。于是，我买了几辆装备特别好的越野车，还有橡皮艇，到了周末，我就带员工去山上玩越野，情绪释放过了，回来继续安心干活。
我成了“狱友”们精神上的大哥
这个厂子帮他们重新回到社会
不管大家年龄如何，我都是他们精神上的“大哥”。我有个员工是个聋哑人，社会上有个聋哑帮，很坏，他们知道这个聋哑人放出来了，用他以前做过的坏事威胁他，想来我这里把他抓回去。他跟我表达，他想变好，不想走回原来的老路，我拍胸脯保证，只要我在，就不会让你被抓回去。
聋哑帮的一群人找到我，拿出刀子来威胁我，我不怕，我说你们要把人带走，先过我这关。他们被我震慑住了，现在路上偶尔碰到，还要向我竖大拇指。
我们公司这个聋哑人特别聪明，厂里引进什么新设备，有电脑操控台的，都让他先学，学会了再教大家。他自己上网看看视频，就学会了。我跟他交流都是用写的，有时我要表达一句话，但很多字我不会写，就空着，他会一个个字填起来，问我是不是这个意思。
阿星是前几年司法局分配到我这儿的，他是西北人，坐了十几年牢，没什么亲人。刚来的时候，我看他人很瘦，精神状态也不好，就带他去医院体检。医生说肠子里有个瘤，是癌，他当场就吓傻了。我又带他去温州二医看，外科的金主任人很好，听说我这情况，他分析，阿星那个肿瘤刚好离肛门口比较近，不用开腹，他用比较简便的方法做手术，而且没收我一分手术费。
他还帮着我瞒阿星，说你这个不是什么癌，就是个疙瘩，开掉就好了。金主任私下跟我说，有一种抗癌的药，术后必须吃，但要几万块钱。我就私下花钱把药买来，跟阿星说是一种保健药，吃了体质好，不会再长疙瘩了。现在，阿星整个人状态越来越好，体重也上来了。
之前有一次，我在田里玩越野，看到田中间躺了个人，我以为是个死人，走近一看，是个活人。和他稍微聊了几句，我问他你是不是从牢里出来的，刚开始他还不肯承认，后来聊深入了，一五一十告诉我。他是个强奸犯，当年强奸了自己的表妹，放出来后，自己家也没脸回去，就来到乐清。之前他在田里捉点泥鳅、黄鳝去卖钱，好不容易攒了6000多块钱，结果从山上摔下来，腿断了，花光所有积蓄做了个手术。
手术做完，医生说要躺三个月，于是他就买好三个月的方便面，天天睡在田中央的简易棚里度日，就被我碰上了。我给他钱，送他去宾馆里养腿，伤好了，让他来我厂里做。他说自己是强奸犯会被其他人看不起的，执意离开浙江，现在在外省发展不错，成家立业了，还认我做亲戚。
刚出监狱的人会很迷茫，和社会脱节太久，出来不知道该干什么好。有不少人在我厂里待了几年，慢慢熟悉了社会，就会去做自己想做的事。有几个自己创业，发展得不错，资产都上亿了，偶尔也会回来看看我，跟我喝个酒。他们私下跟我说，大哥，在你这边我们的确学了不少东西，不过，你千万别跟人家提起我在你这里待过的事。
你看，蹲过监狱的人，内心的自卑是很难消除的。
和村里人的关系慢慢缓和 做好事睡得也香
今年我买了新设备，又要加条生产线，现在最难的问题不是企业发展，而是员工找不到对象。之前政府也帮忙联系过女监，里面放出来的女犯人，跟我的人配对，配了三对，到最后都没成。
我大概属于运气比较好的，20岁那会刚放出来，老婆就跟着我了。我们在一起头十年，丈母娘是不认我这个女婿的，后来才慢慢接受我。现在我条件好了，但老婆依然很朴素，从来不买什么名牌，反而很支持我资助社会上有困难的人。
别看我是个大字不识的大老粗，我还是中共党员。这个党员的身份，我很珍惜。入党的初衷有点滑稽，当时饭桌上在聊天说到党员的事，我的一个死对头说：林国华，你这种人是不可能入得了党的。
好，你说我入不了，我就一定要入。我这种有案底的人入党，的确困难重重，我找到吴书记，跟他说我要入党。吴书记很支持我，但村里反对声音很大，有个年纪比较大的党员甚至说，他入党，我就退党。
后来我让教我散打的师傅，通过北京商会的关系，总算在北京入了党。每次组织活动上党课，我都积极去听，听好课，回来就讲给员工听。
这种课听听非常有用，之前我了解到政府要下大决心整治环境，就早早摒弃了一些有污染的落后技术，现在我的产品严格按照国家标准来。这几年，我还被评上优秀党员。
以前村里人看不起我，这几年关系都慢慢缓和了，他们碰到什么困难，我都主动出手帮忙。有句老话，浪子回头金不换，用在我身上再合适不过，做了好事，吃饭睡觉都特别香。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost