韩媒称朝准备发射人造卫星

韩国政府人士25日表示，韩军和情报当局接到谍报，称朝鲜已制定计划准备发射人造卫星，韩政府现已展开集中监视。
该政府人士说明称，“最近通过各种渠道获悉，朝鲜制造了一颗新卫星，并取名为‘光明星5号’。朝鲜的计划是发射安装照相机和通信装备的人造卫星(侦察卫星)”。
该人士还补充表示：“迄今为止，朝鲜以‘和平利用太空’为名发射了四次卫星，但未能发挥作用。”
朝鲜《劳动新闻》25日主张称和平开发太空是主权国家的合法权利”，仅在本月该报就三次提到“太空开发”。
发射卫星就要发射远程火箭，这一点在技术上与导弹发射试验几乎没有区别，因此会对周边国家造成安全威胁。
韩国科学技术政策研究院高级研究员李春根(音)表示：“若在远程火箭上搭载弹头来代替卫星，令其再入大气层，就会成为远程导弹。”韩国情报当局称，朝鲜还在研究不在东仓里发射卫星而使用移动发射台进行发射的方案。李春根表示，“几乎没有用移动发射台发射卫星的先例，但在理论上并非不可能”。
联合国安理会决议已规定禁止朝鲜使用弹道导弹技术的发射体，其中包括禁止朝鲜发射人造卫星。
【韩联社首尔12月26日电】韩国联合参谋本部发言人26日在例行记者会上就朝鲜发射远程火箭的可能性表示，目前暂未发现朝军有异常动向，韩美将集中监视朝鲜发起挑衅的可能性。
韩国统一部官员就朝鲜发射搭载人造卫星的远程火箭的迹象表示，通常朝鲜会在发射前向国际机构通报，但目前尚无相关动向，韩美情报机构已就此开展密切合作。
该官员表示，朝鲜曾于2016年2月7日发射“光明星4号”地球观测卫星的5天前，向国际海事组织通报发射计划。近期朝媒陆续刊文主张开发太空是合法权利，有分析认为这是在为其发射搭载人造卫星的远程火箭做铺垫。
【韩联社首尔12月26日电】韩国统一部26曰发布《2017年朝鲜局势评估和2018年展望》报告，预测朝鲜明年可能加速发展核导能力，让国际社会承认其拥核国地位，同时开展朝美对话寻求出路。
报告称：“朝鲜可能继续发展其核和导弹能力，同时寻找外部出路。为了使其实际拥核国的地位获得承认，朝鲜将寻求与美国谈判的可能性。”
统一部表示，朝鲜明年可能视具体局势，利用适当机会改善朝韩关系。因此，金正恩是否会在新年贺词中阐明对韩政策方向的立场备受关注。
报告显示，朝鲜今年出口额、贸易额、对外派遣人员大幅缩减，高强度对朝制裁初见成效。截至11月底，朝鲜对华出口额同比减少31.7％，进口同比增加7.5％，对华贸易总额同比减少10.2％。朝鲜物价和汇率虽相对稳定，价格波动幅度却有所增大，油价则增至年初的2至3倍。
报告指出，今年10月金正恩召开劳动党中央委员会全体会议完成高层大换血，提拔亲信入政治局；9月第六次核试时召开政治局常委会议，彰显其政绩和内部团结。预计明年他将继续巩固以党为中心的权力基础。
统一部表示，今年朝鲜仅与韩国部分社会文化交流和人道主义援助民间团体进行接触，对待具体项目交流和访朝的态度消极，仍以朝美关系为重，对韩朝政府对话和民间交流持保留态度。
【韩联社首尔12月26日电】韩国国防部26曰宣布将成立一个朝鲜问题特别小组。这是韩国为应对朝鲜曰益严峻的核和导弹威胁而进行的机构变动。
根据内阁会议批准的计划，国防部将在由副部长领导的国防政策室下，设置一个对朝政策官职位。它将担当国防部处理朝鲜问题的“指挥塔”。
国防部还将成立一个应对朝核政策课，与负责军事行动的联合参谋本部下属的核与大规模杀伤性武器应对中心密切协作。
国防部称，“这次机构调整对于有效遏制和应对朝鲜的核和导弹威胁是必要的”。
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