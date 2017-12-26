欲打破“石油美元”束缚 “石油人民币”时代将到来

港媒称，“石油美元”主宰全球能源市场已经40多年。但现在，中国正寻求改变这种状况，用“石油人民币”取代“石油美元”。
据香港亚洲时报在线12月21日文章，中国正在采取行动打破美国“石油美元”的束缚。它的计划是推出以人民币计价的原油期货合约，而且该合约将可以在上海和香港的外汇市场完全兑换成黄金。
人们曾预计人民币原油期货将于今年底推出，但现在看来似乎不大可能。可一旦交易在2018年真正启动，其基本理念将是显而易见的：这个由三部分组成的石油-人民币-黄金路线将绕过强大的美元。
文章认为，“石油人民币”时代即将到来。
不过，对于北京将如何在技术层面上建立一个与布伦特原油和西得克萨斯中间基原油竞争的原油期货市场，以及中国的资本管制对它将产生何种影响，人们仍存在疑问。
可以肯定的是，金砖国家（巴西、俄罗斯、印度、中国和南非）确实在今年对“石油人民币”计划给予了支持。
委内瑞拉也给予了支持。北京已经与莫斯科建立了密切的经济联系，而其他产油国显然也有可能加入这个俱乐部。
法国兴业银行驻巴黎的首席中国经济学家姚炜一针见血地指出：“新合约对人民币国际化可能大有裨益。”
新加坡星展集团的一份长篇报告也切中了要害，它将人民币国际化与扩大“一带一路”倡议联系起来。汇丰银行曾估计，庞大的“一带一路”计划将使中国与相关国家的年度贸易额达到2.5万亿美元。
文章称，要记住，“一带一路”中的“一带”是将中国东部与中亚和中东富含油气的地区连接起来的一系列走廊。高铁网络将贯穿这些蕴藏商机的地区。
但是，对于“石油人民币”的未来而言，沙特阿拉伯王室及其行动是关键因素。王储穆罕默德·本·萨勒曼会不会效仿俄罗斯？果真如此的话，那将是本世纪的范式转变之一。
不过，事态的发展已经显露出迹象。以人民币计价的期货合约将不仅在上海和香港交易，也将在迪拜进行交易。沙特还在考虑与盟友阿联酋一道发行所谓“熊猫债券”，成为中东地区试水中国银行间债券的先行者。
俄罗斯、伊朗和委内瑞拉等受到美国制裁重创的国家，将成为最先接受“石油人民币”的国家。安哥拉和尼日利亚等较小的产油国，在向这个世界第二大经济体出售石油和天然气时已经使用人民币结算。
当然，这也会遭到美国的“抵制”。虽然美元在过去十年里可能失去了一些光彩，但它仍然是全球货币。
说到底，胜负要到最后才见分晓。当“石油美元”体系真正开始终结时，小心美国的反击。
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