中国厦航3机组人员新加坡打架被扣留：酒瓶砸头互殴

据法制晚报24日报道，看法新闻记者从知名航空问题专家张起淮处获悉，厦门航空三名机组人员因在新加坡打架，被当地警方扣留调查。厦门航空对该事件表示，确有此事，将按规章严肃处理。
据张起淮披露，12月24日凌晨，厦门航空新加坡场站接到当地警方电话，称该公司有三人因打架被警方拘捕。
经过初步了解，打架三人为该公司执飞MF855从福建飞往新加坡航班的副驾驶、乘务长和安全员。上述三人于24日凌晨到新加坡某餐馆用餐，期间发生冲突并升级为用酒瓶击打头部，最终三人被警方扣留。
目前，该航班机长已经携带三人证件前往警局办理相关手续。不过根据当地法律规定，这三人将进一步协助新加坡警方调查，并将无法执飞25日从新加坡返回福建的航班。
看法新闻记者电话联系到涉事的机组成员，其表示目前已经被保释离开警察局，但被通知暂时不能离开新加坡，需要等到2018年1月初庭审后才可以离开。
对于，机组人员打架一事，厦门航空25日凌晨发文称，12月23日晩，厦航MF855福州-新加坡航班任务结束，机组人员在新加坡入住酒店后用餐。就餐期间，三名男性机组人员产生口角并发生肢体冲突，随后被警方带走进行调查。目前此事件仍在调查中。
厦航将进一步加强机组驻外管理，对于任何违反管理规定的行为，厦航都将按照规章进行严肃处理。
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