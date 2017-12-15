英媒称澳总理言论引澳企担忧：中国人会否因此讨厌澳产品

英媒称，在中国的澳大利亚商界人物现在正小心翼翼，希望中国不会迁怒于澳大利亚。
据英国广播公司网站12月14日报道，澳大利亚媒体《时代报》的评论员科斯蒂·尼达姆注意到，中国媒体称，澳大利亚对中国“渗透”的指责像传染病一样被传到了新西兰和德国等国。
中国媒体警告说，“如果（西方）继续放任自己，有的国家将付出代价，它们在中国人心中的信誉评级会下跌，北京也会采取必要行动‘以牙还牙’。”
中国媒体还提醒西方政客，不要以为中西关系的主动权完全在他们手里，中国和当地华人都逆来顺受。
报道称，在中国的澳大利亚商人担心澳大利亚会受到中国人的抵制，如果中国消费者对澳大利亚产品稍微改变态度，澳大利亚就会深受其害。
报道称，澳大利亚已经有人在猜测是否中国对澳大利亚牛肉进口实行的短暂禁令是否同堪培拉最近对中国的强硬措辞有关。
伦敦国王大学的亚太专家凯利·布朗教授则认为要具体分析对中国的恐惧。他认为自2010年后中国成了澳大利亚最大的贸易伙伴后更助长中国“渗透”的传闻。
他说，澳大利亚是个白人为主，由欧洲人在亚太地区建立的民族国家，因此澳大利亚本土一直存在某种对外的恐惧。抛开中国因素，在更大范围看，澳大利亚对于自己的国家认同及其作用感到不安却是众所周知的事实，而周边地区和国家最近又成为澳大利亚投资、贸易、移民和留学生的来源。
布朗还指出特朗普上台为澳大利亚最大的安全伙伴美国的政治带来了不确定，因此也增加了澳大利亚的不确定感。而对澳大利亚来说，在距离上更近的中国加剧了澳大利亚的地理上的孤立感和脆弱感。
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