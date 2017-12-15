俄“战士”作战服防弹效果佳 从未被子弹击穿过

塔斯社12月13日报道称，俄罗斯中央精密机器制造科研所、“战士”的研发公司总经理德米特里·谢米佐罗夫在接受采访时介绍，第二代“战士”单兵作战服在战斗使用中从未被子弹击穿。
谢米佐罗夫说：“我们有这套作战服在实际使用中的防护信息：未记录到被击穿的情况，无论是头盔，还是防弹背心。”
他表示，这证明“‘战士’单兵防护系统目前极为有效”。
谢米佐罗夫同时介绍，第三代作战服“战士”-3将具有同样的弹道防护水平，但更轻。
谢米佐罗夫说：“在第三代‘战士’上我们采用新材料，力求在做得更轻的同时保持防护性能。根据我们的评估，它将减轻25%至30%——现在作战服重24公斤，任务是将重量减至20公斤。”
谢米佐罗夫指出，“战士”的头盔“可能是世界上最好的——防护面积最大的情况下仅重1公斤”。他还说：“这令‘战士’得以携带更多设备而不让脖颈超负荷。头盔可减轻的打击不但有低冲量的（对头部的敲击），还有高冲量的——被子弹或弹片击中。”
作战服防弹背心的防护面积同样是世界最大之一，背心挡板可经受10米外狙击步枪的10次命中。谢米佐罗夫表示，挡板在被狙击步枪射中后的损伤分析表明，战士可继续作战，尽管击中部位会淤青。
防弹背心加强了对身体两侧的防护，并对肩部、手臂和腹股沟做了防碎片保护。必要时可使用几乎覆盖全身的连体服以防弹片杀伤。
俄副防长尤里·鲍里索夫早前宣布，“战士”单兵作战服在叙利亚作战行动期间进行了试用。俄武装力量已从2016年起开始配备“战士”。
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