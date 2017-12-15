北约将网络战融入指挥体系 明确针对性防范俄罗斯网络袭击

美国《新闻周刊》网站12月13日发表了汤姆·奥康纳的题为《美国军方和北约现在可能用网络武器攻击俄罗斯，标志着重大政策转变》的报道。
据一位负责制定新战略的重要官员称，西方军事联盟北约近来决定把网络战融入其指挥体系，可能是几十年来最大的政策转变，代表着北约给敌人明确的21世纪警告，尤其是针对俄罗斯。
北约去年在华沙峰会上认可网络空间是军事行动的舞台，北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格借此在上个月宣布创建网络行动中心，以此作为整体改善并运用更广泛及更有效指挥体系努力的一部分。上周，退役的空军上校里兹万·阿里揭示了他帮助起草并执行的这一决定会如何影响到北约实施行动及应对外部威胁的方式。
阿里在《外交政策》中说：“简言之，北约将在军事行动中使用网络武器。这与北约历史上仅防御性使用网络武器的立场不同，过去仅使用网络武器防御针对自己网络的袭击。”
他补充说：“采取更具侵略性的方法是要发出强烈的信号，主要是对俄罗斯发出的，也就是北约有意与使用陆上、海洋和空中武器一样，使用其成员国的网络战斗力阻止袭击。”
阿里表示，这是历史性的发展，不仅因为这展示出北约部队“愿意在军事行动中使用其网络战斗力和武器”，还因为实施的方式。当不同国家加入北约时，这些国家的设备和人员都听从北约指挥官的命令，这名指挥官可能来自北约29个成员国中的任何一个。阿里说，但在涉及新的网络司令部时，成员国仍然控制其网络工具，这可能让整合资源“对北约来说非常艰难”。
这并非北约第一次把电子战提上日程。2008年，北约在爱沙尼亚设立卓越合作网络防御中心，以此改善北约自身的网络，此前北约指责俄罗斯针对爱沙尼亚发起大规模网络袭击。
除了大量部署兵力、设备和常规武器，网络工具也在欧洲冲突舞台上扮演着越来越重要的角色。一名北约官员在给本刊的电子邮件中表示，2017年上半年，北约每个月平均经历约380起网络相关事件。这名官员说，这个数字相比去年的月平均值减少20%，展现出“网络袭击者正在改变战术，他们越来越多地袭击更加脆弱的系统，例如与北约相关的个人设备和网络”。
虽然这名官员表示北约会“保持警戒并继续适应”网络威胁，他强调称“北约并没有在网络防御方面采取更具侵略性的做法”。在另一份发给本刊的声明中，北约发言人瓦娜·伦杰斯库说，阿里在《外交政策》文章中的“某些说法属于耸人听闻，与北约实际的网络政策和活动没有什么相似之处，北约的网络政策和活动仍然是防御性的，符合国际法”。
阿里在回应北约批评时对本刊记者说：“我不认为我的文章与他们的说法有矛盾。是否更具有侵略性值得解读。我的文章认为这比起他们以前运用的方法更具侵略性。”
11月28日至12月1日，北约在爱沙尼亚进行了一年一度的网络联军演习，训练工作人员防卫据称是“更高频度以及更加复杂的网络袭击”。这是第一次由欧盟专家和德国新近成立的电子战部门网络与信息空间司令部帮助协调演习。
美国特种部队司令、陆军上将雷蒙德·托马斯也于13日加入有关网络战的对话。托马斯援引参谋长联席会议主席、海军陆战队上将约瑟夫·邓福德此前的发言称，最主要的网络威胁是俄罗斯和中国，据塔斯社报道称，俄罗斯和中国10月还在商谈建立联合网络防卫机制。这两个国家都否认曾入侵西方网络。托马斯13日说，轮到美国“发起袭击”和“利用”网络武器了。
据美国国防部称，托马斯说：“我们具有统治该领域的组织结构和技术，但还需要有针对性的努力。”
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