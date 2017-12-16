西媒称中国在东欧地位日益提升 欧盟“深感忧虑”且明显被动

西媒称，上个月在布达佩斯举行了第六次中国-中东欧国家领导人会晤，但在欧洲媒体上却鲜有反应，这不禁让人联想到欧元首次在纽约亮相时美国媒体的集体噤声。这种沉默恰恰体现了欧盟的紧张心态。中国利用欧元危机提高在欧洲的地位，而欧盟的建设却陷入停滞，并没有做好应对全球化挑战的准备。
据西班牙《先锋报》12月11日报道，在历次会晤中，此次是迄今为止最重要的一次。欧盟11个东欧成员国悉数到场，此外还有5个巴尔干国家出席会晤。中国在此次会晤中表示承诺将在基础设施建设方面投资30亿欧元，其中包括在布拉格和布达佩斯之间修建一条高铁。
报道称，欧盟陷入停滞的情况由来已久，德国爆发政治危机更加剧了这一态势。在欧盟陷入瘫痪的背景下，布鲁塞尔和柏林非常担忧欧盟留下的空间被旁人占据。一位欧洲外交人士宣称，不仅是布鲁塞尔，很多成员国也“深感担忧”。欧洲议会欧洲人民党党团主席曼弗雷德·韦伯竟呼吁欧盟对北京采取更加强硬的态度，同时建立一条共同战线。不过这一构想不但对东欧，对整个欧洲而言都越来越虚无缥缈。
作为对这种紧张情绪的回应，匈牙利总理维克托·欧尔班高度赞扬“16+1合作”，话锋直指布鲁塞尔和柏林。他说，中东欧国家将中国提出的“一带一路”倡议视为一种新的全球化模式，这种模式不会将世界分为老师和学生，而是建立在互相尊重和互利互惠的基础上。
报道称，在布鲁塞尔和柏林强迫希腊接受紧缩政策的同时，中国却已经投资于希腊的比雷埃夫斯港。中国正致力于在全世界广结贸易联盟。
报道称，在世界地缘政治和经济局势的新舞台，传统主角和新兴主角是否能够达成一致，而非迈向冲突，目前依然有待观察。然而，可以确定的是，在朝着多极化演化的过程中，欧洲显得非常被动。布达佩斯会晤之所以会导致柏林和布鲁塞尔神经紧张，正是因为这仿佛就是一个清晰的提示：历史正在惩罚迟到者。
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