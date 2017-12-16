美国前贸易高官称美对华贸易战或重创美企

港媒称，一位美国前贸易谈判高级代表提出警告，称美国应避免与中国发生“针锋相对”的贸易战，否则可能拉高经济成本、扰乱供给链并伤害消费者利益，可能给美国公司造成“非常严重的不利”影响。
据香港《南华早报》网站12月14日报道，美国前贸易谈判代表迈克尔·弗罗曼14日在华盛顿指出，美国正在进行的“301条款”调查可能导致两国分歧加剧，并导致贸易战。
如果调查结果证实美国的指控，美国总统唐纳德·特朗普可能采取单边行动惩罚中国，而不是向世界贸易组织对北京提起诉讼。该诉讼可能需要两年才能结案。
2013年至2017年担任贝拉克·奥巴马总统首席贸易谈判代表的弗罗曼在美国安全与国际研究中心的一次活动上指出，有一种“看法”认为，特朗普政府不会诉诸世界贸易组织，而是会直接对某些从中国进口产品单方面征收关税，这可能招致中国报复。
按照世界贸易组织的规则，未经该政府间贸易机构争端调解部门的诉讼化解摩擦，美国与中国不得相互单方面征收惩罚性关税。
弗罗曼说：“我们不希望其他国家单方面采取行动。”
他说，如果美国违反世界贸易组织规则，“选择性”打击中国并单方面采取惩罚措施，此举可能激起其他国家效仿。
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