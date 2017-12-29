中国进口大增促国际铜价升至四年新高

英媒称，铜价27日升至近四年来最高点，表明今年势必成为自2010年以来的最佳年份。历经多年产能过剩，一些全球大型矿业公司终于迎来了可喜局面。
据英国《金融时报》网站12月27日报道，由于全球经济增长强劲，而世界第一大铜消费国中国的需求又很旺盛，铜的年终价格有望比年初上涨39%以上。
报道称，铜已经成为最受嘉能可和力拓等全球矿业公司青睐的金属。据推测，铜供应量缺口将维持到2020年，因为许多老铜矿正逐渐枯竭，但尚未被新铜矿取代。
铜需求量同样有望持续增长，因为扩建电动汽车充电网络，融合风能、太阳能等可再生能源，都需要用到铜。
报道称，中国曾在全球金融危机爆发后推出超大规模刺激计划，铜价随后在2011年初飙升至每吨1万美元以上。到2016年初，由于新的产铜项目相继投产，需求又比较疲软，铜价便暴跌至每吨4000美元出头。
而今年，铜价再次奋力爬到7000美元以上，27日达到每吨7259美元，这是自2014年1月以来的最高点。
嘉能可和英美资源等矿业公司的股价也应声上扬，圣诞节后首个交易日上涨2%以上。
报道称，促使27日铜价上扬的短期因素是中国同日公布了进口数据，称11月精炼铜进口量同比增长19%，达329168吨。
报道认为，这表明，在经历10月的平淡之后，中国市场再次表现出强劲需求。有分析师认为，精炼铜进口量未来很可能继续走高，因为近几个月来中国政府一直在打击进口废旧铜料。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost