奥巴马再度击败特朗普成最受美国人钦佩男性

英媒称，12月27日为唐纳德·特朗普带来了坏消息：一项每年一度的盖洛普民调结果显示，贝拉克·奥巴马和希拉里·克林顿仍然是最受美国人钦佩的男性和女性。
据英国《卫报》网站12月27日报道，在这位现任总统上台第一年接近尾声之际，他的支持率惨不忍睹。特朗普在民调中得票率为14%，排在奥巴马的17%之后，2016年，奥巴马以22%领先特朗普的15%。
报道称，希拉里获得9%的民调参与者支持，成为最受钦佩的美国女性。希拉里曾在普选中以近300万张选票的优势领先特朗普，但在选举人团投票中落败。
这足以让她领先米歇尔·奥巴马两个百分点，领先排在第三位的奥普拉·温弗里五个百分点。马萨诸塞州参议员伊丽莎白·沃伦获得3%的投票，领先于得票率均为2%的德国总理安格拉·默克尔和英国女王伊丽莎白二世。
梅拉尼娅·特朗普的得票率为1%，与前国务卿康多莉扎·赖斯、现美国常驻联合国代表妮基·黑利、凯特·米德尔顿和比昂丝·诺尔斯相同。
特朗普并不是第一位没有当选最受钦佩男性的现任总统，哈里·杜鲁门、林登·约翰逊、理查德·尼克松、杰拉尔德·福特、吉米·卡特和乔治·W·布什都曾在支持率很低的年份落选。
报道称，特朗普上台第一年的很多行动被人们解读为抹杀奥巴马“遗产”的努力。特朗普拥护引发争议的“出生地质疑运动”，对奥巴马担任总统的资格提出了质疑，奥巴马2011年在华盛顿的一场宴会上曾为此类活动嘲笑过他。
自2008年第一次当选总统以来，奥巴马已经连续10次当选最受钦佩男性。就当选总次数来说，他仅落后于二战将军、战后总统德怀特·艾森豪威尔，后者当选了13次。
报道称，希拉里已经总共22次在这项调查中当选最受钦佩女性，这次是连续第16次，超过了美国历史上任何一名女性。
这项调查自1946年以来已经进行71次，只有1976年没有进行。
盖洛普称，“四分之一的美国人无法说出一名他们最钦佩的男性或女性”，有9%的人称自己最钦佩的男性是一名亲友，有13%的人称自己最钦佩的女性是一名亲友。
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