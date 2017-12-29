中国百万亿资管产品明年起将迎增值税

美媒称，中国资管产品增值税将于下周启动，这意味着经过两度延期后，增值税开征所带来的税负增加或将正式成为资管行业不得不面对的考卷，其中私募基金所受影响可能更大。
据彭博新闻社网站12月28日报道，经历了快速扩张的中国资产管理市场正面临越来越严格的监管，20日闭幕的中央经济工作会议确定，要打好防范化解重大风险攻坚战，重点是防控金融风险。而增值税的正式推出或令中国资管行业格局出现变化。财政部今年6月30日发布通知，2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂按3%的征收率缴纳增值税。
报道称，普华永道中国资产和财富管理业主管合伙人薛竞和德勤驻北京的合伙人纳塔莉·余（音）都认为，私募证券投资基金受到的影响可能大于银行、信托、券商等其他资管产品。
纳塔莉·余说：“整个行业都会面临更重的税负，其中私募证券投资基金受影响更大”。她认为，原因之一是私募没有类似公募基金的股票债券买卖价差免税政策。薛竞还表示，私募的管理人和基金都不是金融机构的身份，有金融机构身份的管理人可以享受税收优惠政策，比如同业往来利息收入免增值税等。
珩生资产管理公司驻上海的基金经理戴明称，征税的政策可能意在抬高做资管产品的成本，把小的淘汰掉。毕竟“现在私募家数比较多，淘汰1万家还剩1万家呢”。
据报道，来自中国央行的数据显示，截至2016年末，中国资管规模突破100万亿元人民币。其中，银行表内和表外理财产品资金规模约为29万亿；公募基金和私募基金规模分别为9.2万亿和10.2万亿元。
中国11月就规范资产管理业务的指导意见征求意见，拟要求金融机构对资管产品实行净值化管理，规范资金池业务，并多举措打破刚性兑付。兴业证券指出，新规旨在加强宏观审慎监管和强化健全金融监管体系，打击金融套利和资金空转的行为，资管业务高增长时代可能成为历史。
报道称，资管产品增值税开征前曾经历过两次推迟。2016年5月起中国全面推行“营改增”试点，将金融等四大行业纳入营业税改为增值税的范畴，同年12月公告曾明确资管产品增值税追溯自2016年5月1日执行。今年初，财政部公告将开征时点推迟到了7月1日，之后又在6月底的公告中将时点再度推迟到了2018年1月。
12月25日，财政部发布有关增值税政策通知，进一步落实了实施细则。中金公司分析师张继强等人在26日的报告中表示，营改增具体如何落实，市场仍存疑，预计未来税务机关还将有执行明细出台。
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