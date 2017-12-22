波音推出“革命性”无人加油机：扩大舰载机航程

英国《每日电讯报》网站12月20日发表题为《波音公司的革命性新型无人机》的报道称，波音公司公布了它的“秘密”飞机——新型高科技无人加油机——该机是在一番神秘筹备后于19日隆重推出的。
该公司希望能够获得美国海军的一份合同，如果成功则意味着这款无人飞行器会服务于MQ-25“黄貂鱼”项目，为舰载机提供空中加油。
这种遥控无人机将和舰载机一样从航母上弹射起飞，它们的目标是在距离航母500海里（约合926千米）处为战机加注燃料。
海军正在向各家竞标商征集方案，截止日期为明年1月3日。波音公司强调，该公司的设计是“最合适的”。
舰载无人加油机将扩大美国海军现有战机的作战半径，包括波音公司生产的F/A-18“超级大黄蜂”舰载战斗机和EA-18G“咆哮者”舰载电子战飞机。
波音公司说，目前该公司的新机型正在进行地面发动机测试，准备明年初进行试飞和甲板操作论证。波音没有确认首次试飞的日期。
除了波音公司外，还有两家公司参与海军这份合同的竞标，分别是洛克希德-马丁公司和加利福尼亚州的通用原子能公司，据悉洛克希德-马丁公司正与美国国家航空航天局联手制造“环保、安全、低噪音”的超音速客机。
洛克希德-马丁公司一直没有披露它的竞标方案的全部细节，通用原子能公司的设计概念在外观上与波音类似，是该公司“捕食者”C/“复仇者”无人机的升级版。
“汽车驾驶”网站指出，两种飞机存在很多相同之处，都有宽大的V型尾翼、背部进气口等。
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