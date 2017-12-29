俄媒盘点2017年十大趣味科学发现：霍比特人与现代人非同类

俄新社12月28日刊登题为《2017年十大趣味科学发现》的文章称，科学探索没有边界。充满求知欲的研究者探索着一切自然现象，无论是宇宙的角落还是人们生活的环境。没有科学，人们可能至今仍在非洲的草原上拿着棍子奔跑。
霍比特人与现代人不是同类
考古学家研究霍比特人在人类进化史上的位置已有20多年。这种古人类的化石2003年在印尼弗洛雷斯岛上被发现，被科学家昵称为“霍比特人”。科学家认为，这种一米高的生物是直立人后裔或退化的克罗马努人。新研究则对这一看法表示质疑。岛上的霍比特人至少生活在70万年前，这意味着这一分支可能在200多万年前分离出来，与现代人类的生存年代相差甚远。不过，不必期待霍比特人的难解之谜能在近期揭晓最终答案。
甜味剂或是避孕药
科学家找到了人造甜味剂赤藓糖醇更好的利用方式。分析昆虫实验结果时，科学家关注到赤藓糖醇对果蝇有毒。尝过赤藓糖醇的成年果蝇不再繁殖。而幼虫如果在这种人造糖中培育将肯定死亡。对哺乳动物则未出现有害后果。至少目前是。
酒精有助于外语的发挥
掌握一门外语不久并且用它交流不十分自信的人们有福了。找到了解决问题的办法。喝下一杯伏特加足矣——外语将变得几乎像母语一样。欧洲科学家在对掌握荷兰语的德国男性进行研究时发现了这一现象。
黄种男性更美
男性吸引力的秘密终于揭晓。他们的肤色应当是橘黄色或者黄色——用服用胡萝卜素的年轻男性做实验的中国科学家得出了这种结论。微生物和植物中含有这种色素，比如胡萝卜。实验者服用胡萝卜素后外表更受女性喜爱。
丰唇的艺术
硅胶嘴唇并非总能令女性动人。硅胶嘴唇往往看上去不自然，只会击退追求者。为了防止这种事发生，美容师应当阅读科学文章，了解用硅胶丰唇的剂量。稍微填充下唇，上唇轻微向上提拉——整张脸将变得不好看。
聪明人将变少？
对寻找智力基因的热情导致了一个令聪明人不开心的发现。知识丰富从进化角度而言是不利的。研究冰岛人口遗传的科学家发现，冰岛智力基因携带者所生孩子的数量比其他人少6%。
在游泳池小便对什么有危险
在游泳池里直接小解是非常不雅的行为。加拿大科学家调查了埃德蒙顿的几个公共游泳池，发现其中有大量尿液。人们三周内竟然能在一个泳池中“倒出”75升新陈代谢液体。与泳池里的漂白粉进行反应，尿素可制造三氯胺类有毒物质，令眼睛和肺发炎，甚至可引发癌症。
奶奶引发贪食
老观念认为，胖是富裕和成功的迹象，这对儿童健康有不良影响。分析了广州家庭调查数据的中国科学家发现，由爷爷奶奶带大的城市中小学生更可能患有肥胖。
丘吉尔相信有外星人
1939年底，英国首相丘吉尔撰写了一篇题为《我们是否是宇宙中的唯一？》的长文，但并未发表。富尔顿博物馆馆长找到了原稿并将其交给了天体物理学家。学者们高度评价这位著名政治家的论文，丘吉尔以通俗的形式阐述了对宇宙生命的观点，这些观点至今仍不过时。丘吉尔不认为人类是宇宙进化的顶峰，并设想宇宙中存在数十万个适宜孕育生命的星系。
美国人是否登月过？
那些坚决否定已被证明的科学和医学事实的人并非因为无知或固执，而是出于对背叛自己个人原则的恐惧。对怀疑论者观察了一段时间后，科学家得出了这样的结论。如果是动摇人类信仰根基的事件——比如宇航员登月——那么怀疑论者无法接受，并小心地修改事实，形成不与已发生事件相矛盾、不违背科学证据的自己的版本。研究者建议，不必试图改变气候变化论反对者、疫苗反对者、艾滋病否定者的看法，给他们看数字并摆事实讲道理。一开始应让怀疑者明白，科学不会蓄意侵害他们世界观的根基，然后再介绍新事物。
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