尼泊尔和马尔代夫日渐“远印亲华”？

香港亚洲时报在线12月9日发表M·K·巴德拉库马尔的文章《尼泊尔和马尔代夫准备脱离印度轨道》称，印度在南亚地区的影响力衰退，既疏远了尼泊尔，也疏远了马尔代夫，正迫使这两个国家转向中国。
莫迪试图掌控南亚小国
文章称，南亚地区政治版图正在发生惊人的转变。日前结束的尼泊尔议会选举，左翼联盟遥遥领先，并将组建下一届政府。
文章称，理论上讲，左翼联盟是“亲华的”。与此同时，马尔代夫总统阿卜杜拉·亚明·阿卜杜勒·加尧姆对中国进行了为期四天的国事访问。
文章称，这两件事并不相关，但都在一定程度上表明，印度在南亚地区的影响力衰退。这只能被认为是莫迪政府对外政策的失败。简言之，马尔代夫和尼泊尔可能逐渐脱离印度的轨道。
文章称，目前的事态基本上可以归因于莫迪政府对弱小邻国实行的“肌肉外交”。愿意成为一个世俗国家还是“印度教国家”应由尼泊尔自主决定。新德里不能因尼泊尔选择自己的道路而对其进行惩罚。
尼泊尔厌恶印高人一等
文章称，印度两年前通过实施持续两个月的经济封锁对尼泊尔施压。封锁导致燃料、生活用天然气、药品等来自印度的物品严重短缺。有一种看法不断滋长，认为生活在尼泊尔南部与印度交界的地区、具有印度血统的马迪西人是印度的第五纵队。
文章称，2015年4月尼泊尔发生地震，印度在震后救援工作中也犯下了严重错误，把救灾变成了与中国人的公关竞赛。尼泊尔人对印度非要高人一等的做法感到厌恶。从那之后，印度外交再也没有重新站稳脚跟。
文章称，由此产生的反印情绪严重损害了印度的形象，降低了印度的名声并削弱了其在尼泊尔的影响力。有报道称，新德里与尼泊尔保王党阵营（该阵营与印度国内的印度教民族主义团体关系密切）最近几个月有所往来，这只能进一步激怒民主力量，使问题更加复杂。
文章称，总之，印度对尼泊尔的粗鲁做法已经把许多问题带到了这样一个境地，以至于今天的尼泊尔没有一个政治派别愿意与新德里牵手。
马尔代夫担心印搞颠覆
文章称，印度与马尔代夫的关系同样前景黯淡。新德里的外交与安全政策机构一直把太多的地缘政治因素注入两国关系中。最好的办法本应是耐心地加强两国间的相互依存。印度是马尔代夫最近的邻国。
文章称，印度在马尔代夫具有特殊利益。印度为什么必须要同美国一道向这个岛国施压？同样地，莫迪带着任性和帝国的傲慢公然冷落马尔代夫政府邀请他访问的努力。莫迪访问马累，没什么可失去的。毕竟，他已经访问了巴基斯坦的拉合尔。
文章称，然而，当新德里开始为马尔代夫前总统穆罕默德·纳希德——马累现政权深恶痛绝的人——提供一个攻击马累现政府的平台时，两国关系跌到了最低点。在对外关系中，给人留下的观感很重要，新德里与纳希德的暗通款曲只会令马累政权渐行渐远。
两国增加与中国的合作
文章认为，印度的行为既疏远了尼泊尔，也疏远了马尔代夫，正迫使这两个国家转向中国。
文章称，在民间与文化的层面上，这两个国家与印度有着密切的联系，而且，没有印度的帮助，两国难以为继。确实，目前中国无法取代印度为两国所提供的一切。然而，北京已经为马尔代夫总统亚明铺上红地毯。他是中共十九大之后第一个访问中国的南亚国家领导人。这具有强大的象征性意义。中方称，中国视马方为建设21世纪海上丝绸之路的重要合作伙伴。亚明则说，马尔代夫视中国为“我们最亲密的朋友之一，是最值得信任和最可靠的合作伙伴”。
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