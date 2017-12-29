新加坡迎来创业黄金时期：中小企业前景乐观

调查显示，由于经济增长和更好的商业展望，新加坡中小企业（SMEs）明年上半年预计会迎来更强劲的销售和利润。
新加坡工商联合总会（SBF）和DP资讯集团联合编制的中小企业指数（SME Index）最新显示，所有6个行业的情绪都更加乐观，指数都达到50分以上。这些行业包括：商业/贸易，建筑/工程，制造，零售/食品和饮料，商业服务，运输/仓储。
指数在50点以上表示商家预期业务将增长，50点以下则表示将萎缩。
所有行业的综合指数达到了51.2点，比上一季度高1.2%。
其中，商业服务业者最为乐观，指数高达52.1点。
在上一季度萎缩的建筑和工程业，也重新变得乐观，情绪指数达到50.4点。
此外，所有行业都对营业额和利润有了更高的期待，指数分别上涨了0.1点和0.24点，达到5.15点和5.1点。
其它的指示也显示，中小企业正在寻找新的机会扩大生意，提高收入；同时也对确保融资有了更强的信心。
益百利集团东南亚和新兴市场总经理Dev Dhiman说，中小企业对前景的展望是被更好的国内外经济消息所提高的。
但是他也警告，外在风险可能会打击中小企业信心。“朝鲜半岛或中东的冲突，或保护主义措施都会成为使中小企业消极的潜在威胁。”他说道。
SBF首席执行官Ho Meng Kit呼吁中小企业搭上 “良好前景” 的顺风车， “努力为公司转型” 。他强调，中小企业应当拥抱数字化，力求更具创新性和竞争力。
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