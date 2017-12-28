韩政府被指就“慰安妇”问题与日本签阴阳协议 朴槿惠再遭批

外媒称，据韩国外交部的《韩日慰安妇协议》审查专案组调查，朴槿惠政府2015年12月28日与日本达成的协议另有隐情，在对外保密的协议内容中，韩国政府承诺努力说服涉“慰安妇”公民团体接纳协议，不援建海外“慰安妇”少女像。
据韩联社12月27日报道，专案组还在当日公布的报告中指出，日方希望韩方不要使用“性奴”一词，韩方在保密协议中响应称，韩国政府只用“日军‘慰安妇’受害者问题”这一官方口径。报告指出，被问及除韩日外长联合记者会公布内容外，有无其他协议时，前政府只回答，没有另就少女像达成协议，隐瞒了保密协议内容。虽然未在保密协议中约定拆除少女像或阻止在海外为“慰安妇”树碑，也没有承诺不使用“性奴”表述，但为日方日后伺机干预留下余地。
报告还指出，韩国政府从谈判初期就把涉及“慰安妇”团体内容视为保密事项，这是以政府为中心的思路开展谈判，而非以国民为中心、以受害者为中心。2015年4月韩日举行第四次高层谈判并就临时协议内容达成一致，之后韩国外交部召开内部会议，并梳理了4个需要修改或删除的事项。其中包括保密协议中的海外纪念碑、“性奴”表述、少女像问题和对外协议中的少女像问题，说明韩国外交部已经认识到保密协议可能带来的副作用。
专案组认为，在年事已高的受害者一一作古的情况下，前政府希望尽早解决“慰安妇”问题，未能在谈判过程中充分征求受害者的意见，而以体现政府立场为主，时任总统朴槿惠也表现出在韩日恢复邦交50周年的2015年达成协议的强烈愿望。
专案组还批评，朴槿惠当初将“慰安妇”问题取得进展设定为韩日首脑会谈的门槛，把“慰安妇”问题与韩日关系挂钩试图通盘解决未果，反而导致韩日关系恶化，随着国际形势变化，改弦更张造成政策混乱，总统、谈判负责人和外交部之间缺乏沟通，未能根据环境变化及时调整修正政策方向。
专案组指出，韩日关系恶化造成了美国介入韩日之间历史问题的后果。在这一外交环境下，韩国政府面临不得不与日本谈判尽早了解“慰安妇”问题的困境。报告如此回顾谈判背景，暗示美国曾干预其中。
专案组总结称，只要受害方不接受协议，即使政府之间宣布最终地、不可逆地解决“慰安妇”问题，争议就难免重演。这种历史问题很难通过短期外交谈判或政治妥协得以解决，要着眼长远结合价值共享、观念转变及年青一代的历史教育谋求多线解决。
报道称，由民间和官方的6名委员组成的专案组自7月底起开会讨论20多次，对从第一轮韩日局长级谈判的2014年4月到达成协议的2015年12月之间的谈判过程进行了审查，除了调阅外交部文件外，还与主要谈判人员进行面谈。
另据《日本经济新闻网》12月27日报道，当天，直接隶属于韩国外长康京和的工作组发布了针对2015年《日韩慰安妇协议》的调查报告，报告指出“（政府）并未充分听取受害者的意见，以政府的立场达成了协议”。工作组得出的结论是“只要受害人不接受，即使政府间宣布‘慰安妇’问题已最终且不可逆的解决，问题也会重燃”。
报道称，报告将批判的矛头指向了促成“慰安妇”协议的韩国前总统朴槿惠。朴槿惠当初强调，“如果‘慰安妇’问题没有取得进展，就不会进行首脑会谈”。报告指出，朴槿惠将“慰安妇”问题与日韩关系整体捆绑在一起“导致双边关系出现恶化”。随后朴槿惠又突然转变方针，提出2015年内解决“慰安妇”问题，“致使政策陷入混乱”。
报道称，主导对日谈判的是韩国前驻日大使、总统秘书室长李丙琪。报告指出，“谈判始终由高官秘密推进，并未公开对韩国构成负担的内容”。
报道称，而负责“慰安妇”问题的韩国外交部“只充当了配角，围绕核心争论点未能充分反映意见”。
日媒称，韩方报告详细分析与评估了达成协议的经过以及协议内容，并未对政府提出建议。韩国政府将基于该报告与“前慰安妇”进行沟通，然后确定应对方针。
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