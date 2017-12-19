旅日熊猫宝宝“香香”人气高涨 写真集加印热卖

日媒称，东京上野动物园的大熊猫宝宝“香香”出生以后，其高涨的人气带动相关书籍相继出版。动物园附近的书店设置了专柜，销势良好。香香与公众开始见面的19日即将到来，书店店员推销称：“新刊一定会进货。不仅在动物园，希望大家在家里也能欣赏熊猫。”
据日本共同社12月18报道，距离动物园很近的JR上野车站内的书店从香香出生的6月起就设置了专柜。在香香与公众见面前的12月16日，书店把专柜移到了显眼的过道一侧。约20种书籍和杂货中，热卖的是写真集和日历，顾客多种多样，有合家前来，也有年轻女性和上班族等。
书店经理山崎阳一郎称：“销售额和香香出生前简直不能相比，可能是定期公开录像、大家一起守护着（香香）的感觉很好。”
报道称，一本畅销的写真集汇集了包括香香在内的熊猫宝宝图片。据11月发行写真集的东京出版商“Pie International”称，初版发行6000册，预订蜂拥而至，发行前后决定总计再版1万册。
负责公关的北山晶子称：“反响超过了预期，果然还是上野（动物园）出生的熊猫比较特别吧。”订单不仅限东京都，还来自全国各地。
据经销商巨头日本出版贩卖公司称，今年出版的熊猫相关书籍比去年增加了一倍，据悉过去出版的儿童书“销售额也似乎达到2至3倍”。负责人说：“香香与公众见面后如果更加大热，相关作品将再次引人注目。还有发售前就在书店接受预约的新刊，我们在关注动向。”
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