美媒认为税改难给美经济注入强劲动力

美媒称，共和党人即将通过一项为企业大幅减税的法案，这一法案在美国公众中极不受欢迎。
据美国《华盛顿邮报》网站12月16日报道，共和党人为什么要这样做呢？政治分析人士说，这一切都是为了2018年中期选举。
报道称，共和党人目前很乐观。这也许是因为大多数美国人都能通过这个计划获得减税，而且如果经济增长进一步升温，并且失业率到选举日时降至更低水平的话，那么选民们可能会回馈共和党，至少在短期内是如此。
共和党人的乐观是有道理的，因为自2008年至2009年间的大衰退以来，经济增长一直乏力。增长率一直在2%上下，远低于美国约3.5%的历史平均水平。
但是报道认为，同样有充分的理由怀疑共和党认为税改法案将为经济注入强劲动力的乐观态度。
首先，该法案不大可能带来3%的持续性增长，更不用说4%的增长了。经济学家中压倒性的观点是经济增长将出现“适度”提速，但考虑到美国人口老龄化，这种情况不会持续很久。高盛公司预测，增长率将在未来一两年飙升至接近3%，然后回落。
其次，这可能会使不平等状况进一步恶化。几乎所有人都赞同，富人会从这一法案中得到好处。百万富翁的税率下降了，此外他们还有空子可钻，他们可以把高达1100万美元的免税资产遗赠给继承人。但中产阶级和穷人不大可能像富人那样获得那么大的好处，这意味着富人和穷人之间的差距可能会扩大。
第三，它会推高债务，带来1万亿美元或更多的成本。白宫曾试图辩称，减税后的经济增长幅度将如此之大，以至税改法案能为自己埋单。而对该计划的许多独立分析得出结论说，该计划将使债务增加5000亿至2万亿美元。
报道称，可以说，美国有三大根本性的经济问题：增长乏力、贫富不均和债务高企。共和党的税改法案旨在解决美国的增长问题，共和党人认为，更快的增长将有助于改善另外两个问题。但是，许多经济学家（甚至还有许多商界领袖）说，共和党人夸大了未来将实现的增长，而且他们没有务实地认识到不平等和债务状况可能会变得更糟。
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