中俄成功完成联合反恐演训：巩固两国友好关系

俄媒称，俄罗斯国民卫队大众信息合作司对卫星通讯社表示，俄国民卫队与中国武警部队联合反恐演训“合作-2017”13日在银川结束。
据俄罗斯卫星通讯社12月13日报道，俄国民卫队副司令谢尔盖·梅利科夫与中国武警部队司令员王宁出席了演训结束仪式。
梅利科夫表示：“演训重点旨在增强特种部队的战术和战役协调性，测试了在不同地形下联合行动歼灭恐怖分子的新方法，演训目标完成。”
王宁指出：“此次演训，双方参训官兵精诚团结、密切配合、刻苦训练、相互学习，在反恐训练理念、反恐专业技能、反恐作战指挥、反恐战术技术等方面进行了深入交流，达到了预期目的。”
报道称，演习结束仪式在银川附近的部队演习场进行，中俄特种队员在此展示了在近两周演训时间内所获得的实用技能。
报道称，“合作-2017”演习于2017年12月2日开始。30余名“勇士”突击队军人和“山猫”快速反应特种部队人员参加了演习。中方派出的是“沙狐”突击队，他们此前还未参加过此类演习。
报道称，在演习过程中，双方演练了与组织和实施联合特种反恐行动有关的各种问题。其活动特点是使用中国武警的武器、军事技术装备和通信器材遂行任务。
另据俄新社12月13日报道，俄罗斯国民卫队副司令梅利科夫13日在总结中俄“合作-2017”联合反恐演训时表示，中俄应当做好联合防范恐怖威胁的准备。
他告诉记者：“我们应准备共同防范恐怖主义威胁，这也是我们演习的基础。”
梅利科夫强调，在演习中，重要的不只是实战，还包括两国友好关系的巩固，“我们致力于夯实中俄公民之间的友好、睦邻关系。我们在演习过程中不只携手行动，还彼此重视、关心、照顾，从而加深了我们两国人民之间的友谊”。
他指出，双方均认定无论中俄都需要这样的演习，“因为近几年内，中俄在承办大型活动期间都将出现大量安保需求。明年，我们需要保障世界杯参与者的安全，而中国正在筹备2022年冬奥会”。
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