3毫秒产生120吨推力！英媒称军车可“跳起来”防炸弹

英国《新科学家》周刊网站11月17日发表了题为《火箭动力的路虎能抵御致命性路边炸弹》的报道。
当简易爆炸装置在军车底下引爆时，导致车内人员死亡的往往不是爆炸——而是猛烈的加速导致脊椎折断、动脉破裂。但是，一种新的车辆设计给车顶安装50个火箭发动机来施加即时的强大反作用力，从而可以拯救车内人员。
这个点子并不像看上去那么匪夷所思。简单爆炸装置爆炸的向上推力可以瞬间将车辆弹起好几米高。尽管车辆底板加固可防止简单爆炸装置爆炸的热气和碎片直接砸向乘员，但置人于死地的往往是这种剧烈的起跳加速给人体重要器官造成的内伤。
但是，如果在引爆的那一刻施加一个对等的、相反的向下作用力，那会怎样呢？
这种可能性一直存在——它不过是对牛顿第三定律的创造性运用——但军方一贯认为，简易爆炸装置的爆炸速度太快，根本无法采取及时的应对措施。
但罗杰·斯洛曼在分析一辆老式俄罗斯侦察车车底引爆实验的超高速视频时注意到了一些意外情况。斯洛曼是总部设在英国先进爆炸与弹道系统公司的董事总经理，他意识到，在爆炸发生后，车辆在原地停留了整整10毫秒才开始向上弹起。那是他可以加以利用的时间窗口。
于是，斯洛曼着手研究他能用什么来抵消爆炸的加速效应。
他开发的系统在车辆的装甲底板上安放了一个挤压传感器来探测爆炸。为了对抗这个爆炸，他与总部位于白金汉郡的固体火箭制造商“猎鹰计划”的丹尼尔·朱布合作，开发了一种全新的固体火箭发动机并申请了专利。这种所谓的“线性火箭发动机”（LRM）可以在3毫秒内作出反应。
每个线性火箭发动机包含一根1米长的方形管钢管，里面填满电子点火固体火箭燃料。一辆车上安装50个这种发动机。
今年7月，在由英国国防部观摩的测试中，一个简易爆炸装置把一辆没有采用该技术的Snatch路虎炸得向上弹起五米多。但当一辆类似的车辆装上两个线性火箭发动机时，车辆留在了原地未动。“它只是在尾部弹起了一点点，”斯洛曼说。
朱布说：“那些火箭喷嘴的峰值推力不可思议。”测试中的区区两个线性火箭发动机就让车辆的瞬间重量达到120吨左右。
本周在伦敦举行的装甲车生存能力会议上介绍了这一研究成果。
虽然世界范围内的简易爆炸装置爆炸事件在减少，但它们在阿富汗仍呈上升趋势，因此美军也许会觉得需要线性火箭发动机。前美国海军陆战队装甲专家格雷戈里·钱伯斯说：“这项技术看起来非常有用。”
斯洛曼说，线性火箭发动机还可以有其他用途：装在直升机滑橇式起落架上朝下喷射的火箭可用来缓冲迫降的冲击力，这对谷歌和优步支持的一些新兴“飞行轿车”肯定是有用的。
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