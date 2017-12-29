全球股市大涨 世界500大富豪今年财富猛增1万亿美元

英媒称，由于全球股市市值猛涨，世界最富有500人的财富今年迄今已增长1万亿美元。
据英国《卫报》网站12月27日报道，在极富阶层财富大增的同时，全球数十亿较贫穷人口的财富未见增长、甚至有所缩水。富豪与普通人之间的贫富差距已扩大到一个世纪以来的最高水平，而超级富豪的顾问则提醒他们，要当心日子难熬的多数群体发动“反击”。
报道称，今年迄今，美国彭博亿万富豪指数跟踪的全球前500名大富豪的财富价值已增长23%，总额达5.3万亿美元。财富增长的主要原因是股市繁荣。今年以来，美国明晟全球指数和标准普尔500指数都已上涨近20%。英国富时100指数也上涨6%以上，周三收盘时再创新高，达7620.7点。
亚马逊公司创始人杰夫·贝索斯是世界首富。他拥有的财富今年增加了342亿美元，使其“净值”达到996亿美元。今年10月，贝索斯的财富曾在一天之内增加103亿美元。
贝索斯拥有的财富比世界第二大富豪、微软公司创始人比尔·盖茨多83亿美元。今年8月，盖茨向美国比尔和梅琳达·盖茨基金会捐赠了价值46亿美元的微软股份。这家基金会是盖茨夫妇创建的致力于改善全球医疗保健和减少极端贫困的慈善机构。
世界最富有的五人——贝索斯、盖茨、巴菲特、萨拉服装公司（Zara）所有人阿曼西奥·奥尔特加以及脸书网站的扎克伯格——总共拥有4250亿美元的财产，相当于英国国内生产总值的六分之一。
报道称，世界超级富豪积聚的财富如今已上升至20世纪初以来的最高水平。根据瑞银集团和普华永道发表的亿万富豪报告，目前全球有1542名资产超过10亿美元的富豪，而去年有145人的财富跨越10亿美元门槛。
报告第一作者、瑞银集团全球超高净值人士业务负责人约瑟夫·斯塔德勒说，他的亿万富豪客户们担心，贫富差距日益扩大可能导致“反击”。
据报道，瑞士信贷银行的一项报告显示：世界最富有的1%人口拥有的财富在全球财富总额中所占比例，已从2008年金融危机时的42.5%上升到2017年的50.1%。
占世界成年人口0.7%的富豪控制着全球财富总额（280万亿美元）的46%。
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