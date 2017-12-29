新加坡第一起比特币诉讼案 虚拟货币交易失误：怪人还是怪计算机？

随着加密货币的崛起，法律也需要更加完善，来应对这个全新的领域。最近，就有一名新加坡国际商业法庭的法官对现有法律应对经算计技术问题产生的后果的适当性提出质疑。
这个月初期，新加坡进行了第一次关于比特币的诉讼案件。在此次案件中，国际法官Simon Thorley驳回了电子市场制造商B2C2对本地注册的比特币交易平台Quoine的上诉。
星期三（12月27日），Thorley公布了他的判决理由：“当失误是人为错误时，法律是完善的。但如果跟电脑有关，法律还不够健全。”
他还说：“计算机工作或程序什么时候能被作为程序员或计算机操作员的实际知识呢？”
B2C2早在今年5月就因反向交易失误而起诉Quoine。案件中涉及的收益在4月19日交易进行时价值378万美元，但由于比特币的迅速升值，现在已价值4500万美元。
当日，B2C2在Quoine交易平台上以10个比特币兑1个ethereum（另一种加密货币）的价格卖出309.2518个ethereum。第二天，Quoine发生了技术问题，并进行了反向交易。为此，B2C2损失了3000多个比特币。B2C2宣称，这让他们失去了“非常有利的交易成果”，因而违反了两公司的商务协议，同时也违反了信用。
法官Thorley说：“（Quoine）案件的错误本身是很有说服力的，我认为法庭还需要更彻底地调查如此高的报价是否合理，以充分为B2C2做出评测。”
法官还注意到，尽管这起案件涉及计算机，但技术错误是由“人为失误”而造成的。“人为错误使正确的密码和加密货币密钥没有被输入（Quoine的软件程序），导致（Quoine）平台执行失常。”法官说。
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