欧盟25个国家缔结欧洲防务联盟 更加独立于美国

德国之声电台网站12月11日报道称，欧盟正式批准了25个成员国签署的防务领域“永久结构性合作”。预计该合作框架下的多个项目明年年初将正式启动。
欧盟23个成员国的国防部长们于11月13日就“永久结构性合作”签署了联合通知书，并提交给欧盟外交和安全政策高级代表费代丽卡·莫盖里尼和欧盟理事会。德国联邦外长加布里尔当时表示：“这是朝着独立和加强欧盟安全和防务政策方向迈出的重要一步。”12月7日，葡萄牙和爱尔兰也宣布加入，由此使签署国增加至25个。
莫盖里尼称最新的进展“具有历史意义”。欧盟委员会主席容克在推特上称赞道：“《里斯本条约》这位睡梦人醒来了：‘永久结构性合作’要落实了。”
虽然“永久结构性合作”是一个政府间的合作项目，但是欧盟委员会在一份新闻稿中表示，该机制将获得欧洲防务基金的资金支持。资金将被用于采购防务装备和引进技术、支持研究项目。
目前有17个防御合作项目。德国将参与四个项目：建立泛欧医疗部门、物流中心、训练任务中心以及应急反应机制。这些项目预计将于明年年初正式启动。成员国也可以提出更多其他项目建议。
德国新闻电视频道网站12月11日发表了题为《欧盟国家缔结防务联盟》的报道。
欧盟国家首次决定进行长期的军事合作。除德国外，还有24个欧盟国家参与。中期来看它将建立起一个真正的欧洲防务联盟。这也是为了让欧洲更加灵活机动、更加独立于美国。
在布鲁塞尔欧盟外长会议上正式达成的“永久结构性合作”（PESCO）将从17个具体计划开始。如在德国领导下建立一个医疗救护指挥中心、物流中心以及为军事培训人员设立一个训练中心等。此外还计划改善海上监控状况以及研发步兵战车原型车等。这也是为了让欧盟在未来发生危机的情况下可以更加迅速地向其他国家派兵。这点尤其令法国十分关注。
过去几个月来，欧盟外长和防长共同会议为在国防领域加强合作打下了基础。感兴趣的国家当时已经正式通报欧盟，希望启动所谓的“永久结构性合作”，这也包括在军队、采购和军备方面的合作。
只有丹麦、马耳他和英国没有参与其中。丹麦传统上不参与欧洲的共同安全与防务政策。英国计划在2019年退出欧盟。而马耳他则显然不满足参加的标准，这其中尤其要求定期增加国防预算。
在2009年欧盟《里斯本条约》签署时就已经为欧盟国家达成永久结构性合作提供了可能。当时人们认识到，欧盟共同安全与防务政策中的一致原则一再拖累甚至完全阻碍了一些大有前景的计划。合作没能更早达成一致主要是与英国的反对有关。但是现在在英国计划脱欧的背景下，伦敦已无法再提出任何反对意见了。
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