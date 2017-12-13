莫迪为拼连任拉拢女性选民

在印度，随着参加投票的女性选民的增加和男性选民的减少，莫迪总理在2019年大选之前将注意力转向女性选民，并计划制定大量聚焦女性的政策。
在农村地区普遍推广的烹饪燃气使女性摆脱冒烟的灶台后，莫迪正在推动取缔穆斯林社区所谓的“即时离婚”的做法。据知情人士透露，莫迪还希望议会为女性预留席位，相关的征询意见工作已在幕后展开。
印度发展中社会研究中心书任桑贾伊•库马尔说，“女性作为选民群体的崛起将成为决定2019年大选的一个“关键因素”，尽管目前还没有迹象表明，她们将投票给把女性问题提上议事日程的政党，但“ 目前已有动员女性的趋势”。
2014年，在印度超过一半的邦，参加投票的女性选民人数超过男性选民。但今年皮尤研究公司所作的民调显示，女性选民对莫迪政策的批评也更多，她们不满意莫迪政府对物价上涨、污染和社群紧张关系的处理。
在一个崇拜女神并以多位著名银行家为荣的国家，莫迪在公开演讲中从不忘动员女性。在最近有美国总统特朗曾之女伊万卡出席的一个国际会议上，莫迪说，女性是沙克蒂(力量女神)的化身，是对我们的发展至关重要的力量”。
但2017年世界经济论坛的一份报告显示，主要由于大部分女性较差的政治赋权、预期寿命和基本文化，在全球性别差距指数排名中，印度的排名较去年下降21位。自2014年莫迪执政以来，针对女性的犯罪率几乎没有变化，女性劳动力的占比却从新兴经济体中的最低水平之一继续下降。
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