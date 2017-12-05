马云回应乌镇饭局：丁磊晚宴没邀请我 邀请我也不一定有时间





12月5日下午消息，在第四届世界互联网大会闭幕后，阿里巴巴董事局主席马云接受了新浪科技专访。

在会议期间，网易公司董事局主席、首席执行官丁磊再次组织了大佬晚宴，同时各种大佬宴会不断，不过这些晚宴中并未出现马云的身影。

谈到晚宴的话题，马云表示，如果朋友来了乌镇，离杭州很近，请他们吃饭聊天是应该的。但饭局对自己意义不是很大，“我没有想过参加还是不参加，反正也没人邀请我，当然邀请我也不一定有时间，我觉得来了应该多做些其他的事情，要关心来了乌镇你表达了什么讯号，你学到了什么，分享什么东西可能更重要。”

对于丁磊的晚宴，马云认为，丁磊要请吃顿饭挺好，但这两年可能被贴上标签，搞得像帮派一样。“你信不信我今天真搞个饭局，可以把全世界的人都请来，请来一帮土豪，在全世界都是顶级的，还真没几个人请得起我的饭局。但饭局没有意义，这不是阿里巴巴要搞的，也不是我要表达的。江湖是讲义气，讲情义的，不是讲争斗的，我反正是不组织饭局。”

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