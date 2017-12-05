台湾骗子再出奇招 用Singlish骗走新加坡和马来西亚人2000万新元

台湾骗子“行销”全球，所到之处令人闻风丧胆。这次，台湾骗子再出奇招，用Singlish在新马一带诈骗，屡屡得手。
新加坡与台湾警方携手合作，侦破跨国诈骗案。一名30岁男子以台中为基地，假冒新加坡警察，专门骗新加坡和马来西亚的华人。共有119人受害，诈骗金额大约4.4亿新台币（约2000万新元）。
据中央通讯社报道，包括30岁的陈姓男子在内，共有六人涉案。受害的119人，其中单笔最高受害金额约900万新台币（约40万新元）。
台湾刑事警察局表示，在案件的侦办过程中发现许多新的诈骗手法。由于集团把诈骗对象锁定新加坡和马来西亚的华人，骗子还刻意模仿新加坡式英文（Singlish），以骗取受害者的信任。
骗子先假扮是新加坡警察，谎称受害人的银行账户遭不法分子盗用洗钱、需冻结查扣，再骗他们进入假的新加坡警察部队官网报案，借此获得受害者的个人资料和银行密码。
接着，第二名骗子再假扮中国公安国际刑警打电话给受害者，谎称由于账户遭冻结，受害人必须把里头的款项都转帐到诈骗集团的指定账户。最后，由中间人到新加坡提取赃款。
案件目前由台中地方法院检察署侦办。
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