新加坡航空及胜安航空与酷航达成代码共享协议

通过与新航集团子公司酷虎航空签订的全新代码共享协议，新加坡航空公司及胜安航空的乘客现在可以自由选择前往新航集团航线网络中的130多个目的地，享受更多的出行选择和便利服务。
根据协议，新航及胜安航空将逐步在酷航运营的往返于新加坡及30个多个目的地 的航班上分别增加“SQ”代码和“MI”代码。酷航运营的雅典、克拉克、黄金海岸、合艾、怡保、甲米、古晋和巨港的航班将作为首批纳入到新协议中的代码共享航班。新协议将使新航及胜安航空的乘客仅用一张机票行程单就能抵达上述代码共享目的地，这意味着乘客只需携带在首次办理登机手续时的登机牌和行李标签即可直达其最终目的地。
除了便捷的登机手续办理服务外，新加坡航空及胜安航空的乘客还将享有酷航的FlyBagEat（机票+托运行李+餐饮）特权——其中包括托运行李重量限额、免费餐食和饮料以及为飞行时间超过4小时的航班提供毛毯。新航及胜安航空的乘客还可以根据酷航的条款，灵活地通过新航及胜安航空网站在线预订酷航的航班机票并缴纳相关费用。
经监管部门批准后，代码共享航班将通过多种预订渠道逐步上线。
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