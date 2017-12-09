ComfortDelGro计划购买Uber新加坡子公司51%股份

新加坡最大出租车公司ComfortDelGro宣布，计划购买Uber在新加坡运营的当地租车公司Lion City51%的股份。
此次价值4.75亿美元的交易是ComfortDelGro公司进行过的最大一笔交易，并将从Uber旗下Lion City Rentals获得14000辆可供出租的车。Uber将持有Lion City剩下的49%的股份。
本周五，ComfortDelGro公司发表声明称，一旦该交易被政府有关部门审核通过，Uber用户将可以直接使用Uber App来叫ComfortDelGro下辖的出租车。同时还强调说，与Lion City建立合作关系后将推出新服务并将在最近几个月内开始推广。
ComfortDelGro旗下拥有Comfort和CityCab两大出租车品牌，共计运营16822辆出租车。另外还拥有一个租车公司Rent-A-Car，该子公司拥有1105辆车可供出租。
ComfortDelGro公司总裁林日波（Lim Jit Poh）说道：“ComfortDelGro已经在出租车行业打拼了50年，我们看到这个行业正在发生巨大变化。不过，尽管发生了很多变化，出租车仍然是新加坡人民出行的一大选择。同时，我们也意识到，移动互联网发展迅猛，在手机上使用类似Uber这样的租车软件来叫一辆私家车变得十分简单。这改变了人们使用公共交通工具出行的方式，同时这也能更有效的利用了已有车辆资源。”同时，他还强调说：“通过与Uber的合作，实现了各自的优势互补，以期给用户和司机带来更好的体验。”
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