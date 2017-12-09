日本梅毒患者增加 日议员竟叫嚣：“支那人”害的

据人民日报海外网报道，近日，一名日本极右翼议员在推特上大发狂言，称日本今年感染梅毒的人数增多，是因为太多“支那人”来日本害的。这种歧视性的言论，很快掀起了巨大的舆论风波。
据日本国立感染症研究所的报告显示，从今年年初至本月19日，日本的梅毒感染者已经达到了5053人，1973年以来首次超过了5000人。
针对此事，日本东京都葛饰区议员铃木信行日前在推特上分享了相关新闻，并大放狂言“是谁带进来的大家都很清楚嘛，就是来日本为数最多的外国支那人啊。”
铃木信行还煞有其事地撰文指出，这10年来造访日本的中国人急剧增加，而此数字与感染报告的数据一致，他还引用一位医师的话称，近年外国游客增加是日本梅毒暴增的外在因素。
这名议员的说法很快便遭到日本官方机构的“打脸”。根据日本媒体的报道，日本厚生劳动省和国立感染症研究所都否认了这种说法，认为并没有证据将这两者联系起来。举个反例，2008至2010年间，访日的中国人增加，日本的梅毒患者数量是减少的。
但是，铃木信行仍然无谓地抱着自己根深蒂固的偏见不放手，他受访时仍不承认自己说错话，还叫嚣，“中国宣称有数十万梅毒患者，所以很有可能就是传染途径。我身为议员，为了保护日本女性性工作者，当然要提出警告。”
除此之外，铃木信行使用的“支那人”一词也因其带有的浓重歧视性色彩而饱受抨击，但他不但没有道歉，反而在推特上辩称，“叫支那有错吗？说应尊称中国才奇怪。”
铃木信行的“疯言疯语”甚至引起了日本民众的强烈抗议，有不少理智的日本网民在其推特下抨击了他的言论，日本网民称，“这种事该谴责的是日本政府吧”，“支那人？这不是个歧视性的用词吗？你这样的居然还能当日本的议员？”，还有网友指出“这种发言会在国际社会上引发争端，非常危险”。
据了解，铃木信行是日本臭名昭著的极右翼分子，他不但招惹中国，还曾因把慰安妇称为“第五种补给品”而被韩国法院传唤。
2015年5月，他向位于韩国京畿道的“慰安妇关爱中心”寄送了一个包裹，包裹装有一个面目失真且没有膝盖的少女模型，并用日语写着“第五种补给品”的字句。这在当时引起了韩国民众的强烈反弹，韩国一家法院当天便向其发布了拘捕令。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost