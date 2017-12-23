一架新加坡飞往澳大利亚航班返回延误8小时 起因只是因为一个手机？

一架从新加坡飞往澳大利亚的捷星飞机上三名乘客为手机争吵，甚至引起警方介入，导致航班延误。
这架3K161捷星客机本该在星期五晚上11点20分出发，并在次日凌晨5点20分抵达澳大利亚达尔文。
由于争执事件，该飞机延迟到星期六早上7点15分才出发。
捷星集团发言人Robin Goh回应海峡时报记者说，飞机在机场轨道滑行时返回了登机口。
据海峡时报了解，这起争执起因于机舱内要求乘客手机关机的通告。
一名55岁男乘客告诉他的邻居，一名47岁男性，他应该把手机关机。
随后，两人联同55岁男乘客的妻子卷入了一场激烈的争执。乘务员提醒他们，如果不能解决争执的话，他们都将被送下飞机。
当争吵升级后，警方也介入此事。当另一名乘客认为其中一个人提到“炸弹”时，形势再一次恶化。
但是，这名乘客是唯一一个貌似听到这个单词的人。事实上并没有炸弹。
两名争吵的男乘客后来参与协助警方调查。
Goh先生安抚其他乘客，因为航班延迟，捷星为每个乘客分发餐饮代金券。同时，带小孩的家庭也被安置在更加舒适的大厅里休息。
“我们严肃对待安全和保安措施，绝不容忍乘客在飞机上的威胁或扰乱性行为。”Goh先生说。
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