用科技保卫疆土：新加坡警察海岸卫队试用无人侦查艇

自去年以来，能够自动在新加坡海域航行的无人驾驶遥控水面侦察艇（Unmanned Surface Vessel，简称USV）就已开始投入试用。
新加坡警察海岸卫队（PCG）向记者展示了两艘分别长9米和16米的新船艇。
这些利用高科技的侦查艇是新加坡“多层”防御的一部分。此外，还有精密复杂的陆地CCTV摄像机和感应装置，以保护新加坡的海洋边界。
警察海岸卫队警司Lin Zhenqiang说：“这些侦查艇可以执行自动巡航，帮助模拟警方在场。”比如，它们可以帮助侦查和逮捕非法移民。
由于多种原因，警方逮捕的非法入境者数量越来越少，从2015年的94个，到去年的70个。
截止今年11月，警方一共逮捕了63个非法移民。
表面上，无人驾驶遥控水面侦察艇和一般巡逻艇并无不同。但它们内部却装载了众多摄像机、雷达、探测器、探照灯和扩音器等先进设备。
这些侦查艇正在进行通信系统和适航性的检测，包括如何应对以避免海上相撞。
目前，这些新侦查艇还并未安装武器系统，但是有一个自动灭火系统。
这些侦查艇不仅可以代替警方制止海上犯罪，甚至潜在恐怖行为，还能够帮助缓解人力短缺的问题。
虽然如此，高度训练的警员并不会被完全替代，而是需要他们来操作管理。
“必要的时候，警员也可以掌控这些侦查艇的远程控制，并应对威胁。” Supt Lin说。
因此，这些自动巡航的侦查艇扮演者海上哨兵的角色，在侦查到入侵时第一时间向岸上的操作人员发出警报。
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