东京持刀砍人事件 造成1男1女死亡 2人轻重伤

日本东京都江东区的神社“富冈八幡宫”7日晚间发生持刀杀人事件，造成1男1女死亡，2人轻重伤。日本警视厅指出，当地时间7日晚约8时30分，有民众报案称江东区有人持刀，且看到神社内有人受伤躺在地上。
台湾“中时电子报”7日晚间报道称，警察赶到现场时，富冈八幡宫腹地内有4人流血倒地，其中1名30多岁女性和1名50多岁男性确认死亡，另1名30多岁女性受重伤，失去意识，现场还留有沾血的日本刀和露营刀。不过，受重伤的女子最后也死亡。
深川警察署指出，还有1名30多岁男子受轻伤，他是神社女性宫司的专属司机，他指出伤者都是神社的相关人员。死亡的宫司今天在博客上吐露，最近因性扰骚、职场霸凌等问题而烦恼。
报道称，日本警方当晚约8点半接获报警，称江东区有人持刀砍人，警方赶到现场时，发现在富冈八幡宫神社内有4人倒卧血泊中。目前已知这4人与富冈八幡宫都有渊源，其中1人为神社的宫司，不过神社方面表示，不清楚这是怎么一回事。
由于案发现场周边餐饮店与住家林立，不少民众目击到砍杀过程，其中有目击者指称，看到1女子持刀往清澄白河站的方向逃逸，警方则是在神社内搜到两把染血的刀子，其中包括一把武士刀。
日本放送协会则报道称，担任东京神社女宫司的58岁富冈长子被其胞弟富冈茂永及一名女子斩杀丧命，同行的司机也受重伤。
案发时女事主刚乘车抵达现场，刚下车即遭两名凶徒持刀袭击，司机亦一同被砍。两人送院抢救，但女事主伤重不治。
警方随后在现场附近发现涉案的56岁富冈茂永和其女性朋友倒卧在血泊中，未几后不治。警方怀疑富冈茂永先杀死该女子，然后自杀。
警方在现场检获至少一把染血武士刀及一把开山刀。
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