男子分饰4女诈骗近20万：本不想骗钱但对方太大方

日前，全南县公安局成功破获一起利用微信诈骗案件，涉案金额高达20万元。
今年4月，家住赣州市章贡区的谢某，在全南县大吉山镇工作之余，利用微信搜索添加附近的人“张小娜”为好友，双方聊得非常投机，随后，谢某向“张小娜”推荐了几个同事为好友。
经过一阵火聊后，“张小娜”以初次认识，发个红包作为“见面礼”、生日礼物、看病等理由，向谢某讨要红包。一开始是从小红包开始，一百、两百，几十块都要。
实际上这“张小娜”是男子李某所扮，今年31岁，全南县大吉山镇人，在当地经营着一家肉丸店。
李某见谢某出手大方，来钱快，于是打起了歪主意。向他的徒弟和姐姐以做微商为由，要了两个微信号，加上自己的两个，共4个微信号，网名信息全部虚拟为女性身份进行诈骗。
受害人谢某：“她（张小娜）就说她在大吉山矿医院当护士，她说我的同事，她讲她小孩烫伤了，工资又没发，能不能借几百钱，让她看医生。她就讲她（李梅英：李某虚拟身份）在县城医院斜对面有套房子要卖，卖了房子就有钱还我。”
就这样，从4月份到9月份，谢某共向李某的4个微信号转账累计近20万元。此后，谢某因无力承担巨额借款的压力，向李某的4个虚拟身份催债，但她们不但没有还钱，并且还把谢某从微信朋友中删除了。在巨大的压力下，谢某被迫来到全南县公安局报案。民警根据谢某提供的相关信息，通过一系列技术手段，成功侦破了案件，并将李某逮捕归案。
据李某陈述，自己也曾是受害者，利用微信诈骗也是突如其来的想法。
嫌疑人李某：“我当时没有想到要骗他的钱，但是我之前我被其他人骗了400块钱，后来我就用她（张小娜）的头像做了我一个微信号。”
民警提醒，目前网络诈骗的手段有冒充公检法要求你配合工作，微信加好友，博取你同情心以及利用贪图小便宜的心理等诈骗手段。广大市民一定要保持警惕，以防自己上当受骗，如果被骗，许及时来公安机关报案，配合公安机关工作，将自己的损失降到最低。
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