美国贸易逆差创9个月新高 主要缘于石油进口额大增

法媒称，食品和石油贸易影响了美国的贸易平衡，美国的贸易逆差也创下近9个月新高。另外，还有一个话题在政治上比较敏感：中国和墨西哥对美出口创下了一些纪录。
据法国《论坛报》网站12月5日报道，美国商务部5日宣布，今年10月份美国贸易逆差环比增长8.6%，达到487亿美元。这是自1月份之后美国9个月里的最大贸易逆差。接受路透社采访的经济学家原本预期，美国10月份的贸易逆差会在475亿美元左右。数据也说明，如果美国的对外贸易状况不能在最后两个月得到改善，就会拖第四季度国内生产总值的后腿。
今年10月份，美国进口总额环比增加1.6%达到创纪录的2446亿美元。其中，美国货物进口额创下2014年5月以来的最大环比增幅，这主要是缘于石油进口额净增15亿美元。美国的进口原油平均价格达到每桶47.26美元，这是2015年8月以来的最高水平。食品进口额也接近最高纪录水平，从而进一步扩大了贸易逆差。
报道称，10月份美国的出口额则基本稳定在了1959亿美元。民用飞机的出口额减少11亿美元，而工业产品的出口额增加26亿美元并创下2014年11月以来的新高。石油的出口额也达到2014年9月以来的最高水平。
美国对中国的出口额创下2013年12月以来的新高，对墨西哥的出口额也创下三年来最高。美国对中国的贸易逆差环比增加1.7%达到352亿美元，对墨西哥的贸易逆差则猛增15.9%达到66亿美元。
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