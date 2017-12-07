中国研发新型军用核反应堆 有望建造国产核动力舰船

据香港《南华早报》网站12月5日报道称，中国将投入资金，试图完善一种在冷战时基本被抛弃的技术，该技术会提供更安全但更强大的核能形式。
报道称，这些钱将用来开发2个“熔盐”反应堆。研究人员希望，如果他们能够解决一系列技术难题，这种反应堆最终会得到广泛应用，其中包括用于核动力军舰和无人机。
港媒称，从理论上讲，这种技术能够比现有的铀反应堆产生更多的热和能量，同时产生的放射性核废料只相当于铀反应堆的千分之一。对于中国来说，它也具备将钍作为主燃料的优势。中国这种金属的储量在全世界位居前列。
报道表示，中国不是唯一因潜在收益巨大而试图重新挖掘这种技术的国家。美国的企业正致力于发展这一领域，而日本、俄罗斯和法国也都表示再度关注该技术。
报道称，根据中科院官网上发布的声明，中国这一项目得到中央政府的经费支持，2个核反应堆有望在2020年之前投入运行。
据报道，美国空军在20世纪50年代建造了一座2.5兆瓦的熔盐堆，这是旨在开发核动力飞机发动机的计划之一。这种反应堆用熔盐而不是水作为冷却剂，让它们可以产生超过800摄氏度的高温，几乎是用铀作燃料的商业性核电站产生的温度的3倍。这种超高温气体有可能驱动涡轮机和喷气式发动机，并且从理论上讲可让轰炸机在长达数天的时间里保持超音速飞行。
美国的这一项目在20世纪70年代被搁置。研究人员在试图降低反应堆的大小和重量时遇到了问题，而且公众担心这一技术用到飞机上会存在安全隐患。另一个问题是，在裂变过程中使用的热盐会对管道和核反应室造成腐蚀。
报道称，参与了中国这一项目的上海应用物理研究所的研究人员严龙（音）说，这一设施可能最终会让中国研发出核动力船舶或飞机。他说，现在已经可以建造出体积非常小的熔盐堆，经过多年研究和政府资助后，科学家已经研发出了特制的合金和涂层材料来防止化学腐蚀。在甘肃建设的熔盐堆旨在证明这一技术的可行性。
严龙说，实验过后，中国可能会进一步在商业或军事领域对该技术开展更大规模的应用。
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