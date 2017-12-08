中国人工智能领域人才全球第二 距美国尚有差距

港媒称，中国近年着力发展人工智能（AI），已成为AI大国，无论在人才数量、企业数量均在全球均占第二位，唯美国在各领域均大幅领先中国。值得注意的是，在有研究AI的高等院校中，美国占了45.7%，中国要追赶美国，一定要加紧在高等院校中开始培养人才。
据《香港经济日报》网站12月7日报道，《财富》全球论坛昨在广州开幕，今年论坛以“开放与创新︰构建经济新格局”为主题。中央近年推动科技创新，以带动经济转型，人工智能是关键一环。中国龙头科技近年也投放大量资源在AI领域上，目前已见到成绩。
报道称，发展AI产业最重人才，《全球人工智能人才白皮书》显示，全球AI领域人才总数约30万，而目前市场的需求则在百万量级，AI人才供应存在很大缺口。
截至2017年6月，全球人工智能初创企业共计2617家。美国占据1078家居首，亦即美国企业占全球总数逾40%，中国以592家企业排名第二，其后分别是英国，以色列，加拿大等国家。其中，美国1078家人工智能初创企业约有78700名员工，中国592家公司中约有39200位员工。
具体来看，全球30万AI人才中，高校领域约有10万人，产业界约20万人。目前，全球共有367所具有AI研究方向的高校，但每年AI相关领域的硕博毕业生只有约2万名。在这367所高校中，美国拥有168所，占据全球的45.7%，反观中国只有20所。
报道称，中美两国AI人才聚集的产业并不相同。在美国，投资者对于基础层面更为看重，而中国投资者对应用层的关注更多。
事实上，近年中国在AI领域发展的确在全球前列，成绩比不少发达国家更佳，但相比于美国，基础仍相对薄弱，要追赶美国仍有一大段距离。特别是美国高等院校研究AI占了全球近半壁江山，每年有大量人才补充，这点是包括中国在内的其他国家难以冀及。
报道称，更值得注意的是，美国投资者及企业，更注重基础技术研究，这些成果未必能即时商业化，但对未来科技的影响深远；而中国投资者更着重应用，这在起步之初无可厚非，但切忌急功近利。
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