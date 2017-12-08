美多名驻古巴外交官大脑异常

美国驻古巴大使馆的22名员工患上不明耳疾。美方猜测他们遭到了声波攻击。眼下医生发现患者的大脑出现异常。除耳朵疼痛外，他们还有眩晕、失忆、恶心等症状，有的甚至完全失去了听力。
医学人员目前证实，使馆工作人员的脑白质区域出现了变化。这与之前声波攻击的猜测不符。
负责处理该事件但不愿透露姓名的美国官员说，这些症状可能是其他伤害的副产品。但医生仍还未能解释脑白质是如何发生变化的以及这些变化与受害人的症状有怎样的联系。
官员们也不愿透露是否所有的患者都有这种症状。第一起神秘病例于2016年底被发现，最新一例则出现在今年1月。自那以来医生、联邦调查人员和美国情报部门就寻找美国外交官患病的原因。
国务卿蒂勒森说，他“相信这是有针对性的攻击”，但是美国不知道幕后主使是谁。美国和古巴的关系被蒙上了阴影，尽管两国近年来实现了接近。此外不可思议的是，加拿大使馆的部分工作人员也同样患病。
并未参与政府调查工作的哥伦比亚大学生物医学技术教授埃莉莎•科诺法戈称，声波会令脑干发生变化这点从未得到过证实。“我十分惊讶，”她说，在现代医学里超声波常常被用于大脑，“我们从未见过脑白质出现问题”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost