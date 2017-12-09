新加坡的Ezbuy，是时候痛定思痛了！

2016年4月，淘宝以10亿美金收购Lazada，决心收复在东南亚市场的败溃和失意。而依托淘宝和其他购物网站而生的Ezbuy（65daigou），来到了生死关头。
2017年11月8日，Ezbuy的创始人兼CEO何建，以一份公开信，揭示了从11月4日开始，Ezbuy在大陆的161个淘宝采购账号，无法下单。新建立的210个，只要收货地址是相关货仓，皆被封杀。
而Ezbuy这几年，在代购方面，成绩斐然。良好的服务，低廉的运费，所提供的代验货重包装业务，对于身处海外的购物者，对于那些中文不好的购物者，对于不想一家一家去确定发货收货的购物者，太富吸引力了。
从其网站得知，在今年5月31日到6月5日，6天的购买量达850万美元。按照平均6%的代购费计算，也有50万美金入袋。
这样的成绩，这样的生存方式，淘宝怎能熟视无睹。
卧榻之侧，岂容他人酣睡。
双十一未到，到处都是Lazada的广告，想分一杯羹的Ezbuy，被卡住了咽喉。
Ezbuy有市场份额，自然要逼你交出。
在危机面前，领军人物应该做的是，早早意识到危机的存在，早早和马云去谈判。如果谈判失败，也应该做好转型的准备。
一场商战，将军还在纠结小节，如何取胜？
现在来看，还有个问题，Ezbuy在代购时，是用国内的账号，也就是说，应该是国内账号付人民币。接受外币，付出人民币，以为中国的金融监管机构都在睡觉吗？
何建所言“我们在做的都是把中国的商品带去全世界，让当地的人生活的更方便，这个市场很大，我们又这么小，相煎何急呢？”，淘宝马云们，怎么会不急呢？
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