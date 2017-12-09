阿里巴巴回应新加坡Ezbuy哭诉：黄牛伤害消费者 理应接受处罚

12月8日晚间消息，新加坡电商平台ezbuy创始人兼CEO何建以个人名义发布公开信《致马云的一封公开信: 你们太欺负人了，不带这样的！》称，其创办的东南亚代购网站“ezbuy”旗下持有的上千个淘宝账号无法下单，认为被淘宝“欺负了”。
何建在公开信中写到，ezbuy在双十一大促期间，因被判定刷单，被淘宝网冻结了千余账号，导致许多愿意多付钱找代购的国外客户们，不能享受这些服务。
对此，阿里巴巴平台治理相关负责人在接受采访时表示，类似的黄牛行为已经严重伤害消费者和卖家权益，扰乱了正常的市场买卖，理应参照规则接受处罚。阿里表示，是按照规则对此类行为进行了相应的管理和处罚。
该负责人表示，正如“ezbuy”公司在公开信中所陈述的，其上千个账号、单地址、短时间集中下单、加价牟利等种种做法，早已超出了代购范畴，已是一种典型的黄牛行为。这种行为不仅伤害普通买家，导致普通买家没法公平抢到优惠商品，也扰乱了商家的正常营业，致使淘宝商家因命中刷单规则被扣分。
针对买家拥有多个账号是否违规问题，淘宝用户协议3.2条称， 淘宝平台只允许每位用户使用一个淘宝平台账户。如有证据证明或淘宝根据淘宝平台规则判断您存在不当注册或不当使用多个淘宝平台账户的情形，淘宝平台可采取冻结或关闭账户、取消订单、拒绝提供服务等措施，如给淘宝平台及相关方造成损失的，还应承担赔偿责任。”
此外，淘宝在会员权利实施细则中指出，但在某些场景下，特别是在恶意行为产业化的滥用会员权利行为中，行为人的专业化程度较高，他们通常使用多个账户分工协作实施恶意行为，对于这种“多账户联合实施恶意行为”的情况，将对参与共同实施恶意行为的账户执行限制措施。
“不伤害消费者和商业秩序的创业者一直都是我们扶持的对象。”上述负责人表示，我们一直在鼓励创业者和中小企业在淘宝的生态上发展，在国内给很多没有自己能力出海的中小卖家提供工具和基础支持，同时对海外创业者及本地服务商，也一直在提供支持。
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