FBI拟向平昌派遣反恐特工

—名不愿公开姓名的韩国政府高官18日表示，“FBI特工人员将会进入韩国，在一定时间内展开反恐工作”。他说，“入境时间大约在1月中旬之后，出于保密考虑，具体时间不便透露”。考虑到平昌冬奥会的曰程，预计特工们将在1月末抵达韩国。
【奥地利《新闻报》网站12月16日报道】题：奥运漩涡中的和平梦
平昌为2018年冬奥会作好了准备，然而北方的不确定性却给备受期待的欢乐蒙上了阴影。尽管如此，韩国却认为没有理由担心。
在奥运会召开之前总会出现一些怀疑的声音，涉及腐败、交通以及工期问题，无论是夏季还是冬季奥运会。明年2月9日至25曰举行的平昌冬奥会也没什么不同。
尤其受到关注的是两个问题。首先，俄罗斯不能参赛。不能有俄罗斯队伍、国旗或者国歌出现——这是2014年索契冬奥会兴奋剂丑闻被揭发的结果。
但更加引人关注的则是与朝鲜的冲突。在加紧试射导弹和美朝领导人互放狠话之后，目前人们的担心更加严重，部分运动员甚至暗示可能会放弃参赛。
在1988年夏季奥运会之后，以五环为标志的这一体育盛事再次来到韩国。韩国驻奥地利大使辛东益说：“比赛对我们具有巨大意义。”他表示，虽然体育享有很高的地位，但其他重大赛事不会“像奥运会这样带来如此多的机会”。
政治是所有跨国活动的一部分，在体育活动上同样如此，比如1968年墨西哥城奥运会的“向黑人权力敬礼”，1980年莫斯科奥运会遭到抵制以及1984年华约集团国家为了报复而对洛杉矶奥运会进行抵制。韩国当然希望2018年冬奥会可以令朝鲜半岛出现转折。
朝鲜运动员“当然”受到欢迎，就算他们不能满足参赛要求。上届索契冬奥会也没有朝鲜运幼员参加。
辛东益也表示，韩方将对任何威胁都给予专门的考虑并事先严格予以排除。但是取消冬奥会绝对不在讨论范围之内，“一切都很安全，现在是这样，2018年同样是这样”。
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