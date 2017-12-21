技术潜入生活 英媒盘点7个重要日常技术应用

英国《金融时报》网站12月18日发表作者蒂姆·布拉德肖的文章《从Alexa到AirPods：2017年改变我们生活的技术》称，当回顾2017年时，我们会想起哪些创新？人工智能、量子计算机和脑部植入设备或许抢占了新闻头条，但这些技术尚未影响到日常生活。文章摘编如下：
有些重要的技术则在2017年以一些细微的方式潜入个人生活，下面就是一些例子。
在打电话和听音乐时，AirPods无线耳机解放了双手
一年前我买了一副AirPods无线耳机，如今我意识到这是苹果公司多年来最好的产品之一。
这种耳机最吸引人的地方在于，至少对大多数人的耳朵来说，它们很轻、很舒适，可以长时间佩戴。持续打一个小时的电话后电量可能会不足，但充电速度非常快，因此这也不是一个问题。
无线充电
在尝试无线充电之前，它看起来可能不是什么大事。但一旦尝试过了，摆弄充电线似乎突然变成了一件烦心的琐事。
可无线充电的智能手机为人们的电池续航焦虑症提供了一个轻松的解决方案。只要在办公桌或厨房台面上放一个充电板，就可以不断充电。
只需对语音助手Alexa提出要求，音乐便无处不在
正如我在《金融时报》节日礼物指南中所写的，这个圣诞季Alexa注定仍将大受欢迎。不过，在新奇感消失后，我仍然听到许多人抱怨说，他们无法为搭载Alexa的亚马逊智能音箱Echo或谷歌的同类产品Home找到足够多的事情去做。
对我来说，播放音乐仍然是这些聪明的语音助手最具杀伤性的功能，亚马逊和谷歌的系统现在都支持“多房间音频”。
智能家居，现在不那么笨了
多年来，我一直在与智能家居设备作斗争，有关它们的承诺总是太多，但真正实现的功能总是太少。不过，现在亚马逊的Echo、谷歌的Nest、三星的SmartThings和苹果的HomeKit都已经问世多年，它们终于开始正常工作了。
真正的移动支付
在非接触式支付方面，美国追赶欧洲和中国的步伐一直比较缓慢，但今年感觉像一个拐点。2015年底是商家将结账系统升级到“芯片密码”系统的最后期限，再加上苹果、三星和谷歌移动支付的推动，终于换来了银行和零售商的大力支持。
真正的多屏游戏
任何没有任天堂旗舰产品Switch的年终科技清单都是不完整的。这款游戏主机的销售量最近超过了1000万台。
Switch实现了简单的突破：它既可以使用电视屏幕运行游戏，也可以使用自带的便携式显示器，切换屏幕时无需重启游戏。
面部识别
看，别碰。面部识别技术也已经存在多年，但似乎也是在2017年取得了突破。最引人注目的例子是苹果的iPhone Ⅹ。这款手机配备了TrueDepth相机系统。突然间，数以百万计的人开始每天几十次地用看一眼的方式来解锁自己的手机。
如果说2017年标志着无线技术开始兑现承诺，那么苹果的Face ID及其同类产品可能标志着我们与技术的互动再次出现变化——我们进入了后触摸时代。在后触摸时代，我们控制设备时不再需要敲击键盘或滑动屏幕，而只需要看一眼、说句话或是摆个姿势。
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