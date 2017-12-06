新加坡外长：东盟有足够空间实现各方共赢

新加坡将于2018年出任东盟轮值主席国。12月5日，新加坡外长维文在尤索夫伊萨克东南亚研究所就东盟成员国内部及东盟与中、美等大国间的关系发表了讲话。讲话中，维文强调，东盟成员国间应该进一步加强合作，成员国间的合作将帮助东盟实现利益最大化。在人们较为关切的东盟与中、美关系问题上，维文认为中美两国间的相互合作将为东盟带来利益。
维文首先用“拐点”形容了东盟目前面临的全球大环境。他称，世界目前面临着地缘政治改变、中产阶级崛起，以及极端主义在全球范围内盛行的局面。而受经济发展水平、人口数量、政府管理方式等影响，东盟成员国之间的差异巨大。因此，东盟要想在目前的地缘政治环境下实现本地区利益最大化，就要保持一致。“东盟内部差异巨大，因此一致性是东盟的结构性特点。一致性要求我们在面对更广阔、更长远的地区利益时，要选择明智、长远的国家利益”。
在谈到东盟未来50年发展前景时，维文首先表示了“乐观”。随后维文称，过去50年，如果没有东盟的存在，现在的东盟成员国可能已经沦为各大国利益的代言人，这不会给本地区带来和平、繁荣和发展。所以，东盟未来“不能涣散，不能为了狭隘的短期一国利益而牺牲长期的地区利益”，否则，谁也不会把东盟“当回事”。
谈及东盟与外部国家的关系时，维文称东盟不希望在任何问题上“选边站队”。他承认各国间就各种问题会有不同意见，但“放任这种不同意见毁坏总体关系是错误的”。“请不要迫使我们（东盟）选边站队，因为东盟是一个充满机遇的地区，每个人在这里都有足够的空间和机会，我们能够找到一个实现各方共赢的结果”。
关于东盟与中、美间的关系，维文认为中美关系处于“最微妙，最敏感”的阶段，中美关系将对东盟产生“重大影响”。他称，中美间会有竞争，但他希望中美间的相互依赖能让“冷静的头脑”占据上风。维文还表示，新加坡愿意继续充当解决争端的中间人，而以往这个领域的最好例证就是11月东盟和中国在《南海行为准则》问题上取得的进步。
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