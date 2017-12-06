李光耀孙子被控藐视法庭，新加坡总检察署赴美递文件遇挑战

本周，新加坡“第一家庭”成员的动向再度进入公众视野。
就新加坡总理李显龙的侄子李绳武被新加坡总检察署提控、涉嫌藐视法庭一案，新加坡最高法院高庭（The High Court）于当地时间12月4日早晨举行了审前会议。
李绳武是李显龙的弟弟李显扬之子，目前正在美国哈佛大学担任初级研究员，他并未回国出席当天的会议，而是委任了律师代为处理。
而高庭允许新加坡总检察署赴美向李绳武递交法律文件的举动也面临挑战，李绳武委托的律师事务所以法律文件过多需要时间研究为由，要求暂时搁置这一法院指令。
在今年夏天的新加坡“第一家庭”的纷争中，李绳武因为在社交媒体发表的一番言论而被卷入其中。新加坡检方随后获法院批准对李绳武展开藐视法庭的诉讼程序。
李绳武脸书评家族纠纷，被控藐视法庭
据新加坡《海峡时报》5日报道，李绳武辩护律师所属的律师事务所4日发表声明称，律所将向高庭提出申请，要求搁置高庭允许新加坡总检察署派员前往美国、亲自把法律文件递交给李绳武的指令。
该律所表示，已经告知高庭这一申请意向，并向其解释了理由：新加坡总检察署的法律文件超过1300页，律所需要更多时间，对总检察署为何有权在新加坡司法管辖权范围外递交法律文件进行研究并作出回应。
高庭则在会议上要求，李绳武的辩护律师须在12月22日之前提交这份申请，并告知下一次审前会议定于明年1月4日举行。
对此，新加坡《联合早报》4日称，若这项要求搁置庭令的申请成功，这意味着总检察署向李绳武发出的法律文件与原诉传票（originating summons）均无效。
新加坡总检察署曾在8月21日回复《联合早报》询问时表示，高庭已在前一日（20日）批准总检察署的申请，对李绳武展开藐视法庭的初级聆讯。总检察署接下来会向高庭提出具体的拘押令申请，李绳武将接获聆讯通知。“根据法庭条例，总检察署会把所有必要的文件递交给李绳武，让他能作出回应。若他到时人在国外，总检察署会申请把文件递交出境。”
12月4日审前会议举办前，新加坡总检察署已经派人前往美国，亲自将法律文件递交给了李绳武。
李绳武卷入诉讼源于今年夏天新加坡“第一家庭”的那场纷争。今年6月中旬，新加坡总理李显龙和弟弟妹妹围绕父亲、已故建国总理李光耀故居处置的家庭矛盾爆发纠纷。纠纷持续多日，直到7月才稍显平息。
除了“第一家庭”的第二代成员卷入这场纠纷以外，第三代家庭成员李绳武也牵涉其中。
据《联合早报》此前报道，李绳武7月15日在脸书上转载一则《华尔街日报》有关李家纠纷的报道时，形容纠纷引发一场“政治危机”，同时附上《纽约时报》2010年有关新加坡新闻审查现象的评论，并发帖称新加坡政府“好争讼”（ligitious）、法庭制度“温顺”（pliant），对新加坡司法制度提出质疑。
李绳武帖文的隐私设置虽然仅限朋友圈阅读，但内容很快就被网民转载至其他网络平台，并引起新加坡总检察署的关注。
总检察署认为李绳武所言是对新加坡司法体制“严重和毫无根据的攻击”，构成藐视法庭，并于7月21日向李绳武发出警告信，要求他在7月28日下午5时前删除帖文并刊登道歉文。李绳武后来要求将期限延长至8月4日下午5时。
报道称，延长的期限到了后，李绳武修改了原文以“澄清本意”和“避免误会”，但表示不会撤下帖文。他也坚称脸书言论仅限朋友圈阅读，是在未经本人许可的情况下被广泛转载，因此不会“为自己没犯下的罪行认罪”。总检察署8月入禀高庭，获法院批准对李绳武展开藐视法庭的诉讼程序。
李绳武称无意从政，将专心学术
8月18日，路透社刊登了与李绳武的专访，当时，李绳武已经身在美国。
专访中写道，李绳武是在7月23日返回美国，比他原定的回程日期提前了一个多星期。就提前离开新加坡的原因，李绳武在专访时称，“在新加坡，有可能在没有律师的情况下被拘留和审问一段时间。我的朋友们告诫说，如果继续留在新加坡，他们会为我的安全感到担忧。”
不过，李绳武的言论随后遭到新加坡总理新闻秘书张俪霖的驳斥。
《联合早报》报道称，张俪霖回应媒体询问时说，关于在新加坡可能在没有律师的情况下被拘留或审问的言论是不准确的。
张俪霖还表示，新加坡总检察署已正式就李绳武的言论向高庭提出展开藐视法庭程序的申请，这是一个成熟的司法程序。她说，所有藐视案件都有明确的法律和程序，法庭将做相关裁决。她也指出，总检察署已经告诉李绳武只要他为言论道歉，将会撤销对他的起诉，但李绳武未这么做。
“短时间内肯定回不去新加坡了，但是无所谓……很多人都回不到自己的祖国，这不是什么大不了的事情。”
在香港媒体12月5日最新刊发的一篇名为《对话漩涡中的李绳武：新加坡不再需要一个李家的领导人》的特约撰稿文章中，李绳武在采访中如此说道。
被问及为什么当时没有配合新加坡总检察署删文和道歉，避免可能到来的司法麻烦，李绳武表示“不能为自己没有犯的罪而道歉”。
随后，在被追问为何不为自己辩护时，他说道：“如果有灰色地带，我或许会去为自己辩护。但事情简单明了，那么交给律师处理就好了”。
《联合早报》日前报道，李绳武委任Providence Law律师事务所的亚伯拉罕·维吉（Abraham Vergis）为辩护律师。维吉11月13日在闭门审前会议上，通知法庭正式成为李绳武的代表律师，他之后接受媒体访问时说，总检察署在庭上没有表明寻求罚款或刑期的判决。
不过，新加坡中文电视频道8频道新闻网站11月13日的报道中指出，根据新加坡法令，藐视高等法庭或上诉庭将被罚款最多10万新元（约合7.5万美元），或坐牢最长三年，或两者兼施。
针对新加坡总检察署的监控，在12月5日香港媒体发布的文章中，李绳武也作出了表态。
问及是否害怕新加坡总检察署的检控，李绳武说“害怕也没有用，他们已经检控我了，就面对吧”。他还表示，不影响工作和生活，自己把全部时间和精力都放在学术上了。
“不出意外的话，明年我就会成为一名助理教授（assistant professor），我会在通往终身教职的学术路途（tenure track）上慢慢走”，李绳武说。
他还表示，相信自己可以做一个一流的经济学家，自己热爱的是数学，对政治不感兴趣，这一点不会改变。
李绳武说如果从政，他将会是一个非常糟糕的政客，“我完全不适合”。
“做一名政客无可避免要说谎。我不愿意就自己相信的事情去说谎，所以我一定无法胜任。”被追问未曾有从政经历却为何清楚明白这一点时，李绳武如此回答道。（澎湃新闻）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost