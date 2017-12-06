朝鲜导弹引各航空公司恐慌 新加坡航空霸气回应！

朝鲜最近发射导弹，一些航空公司目睹朝鲜导弹爆炸，引发各国航空公司的恐慌，担心导弹击中自家航班。但新加坡航空公司被问及这个问题时，却老神在在，霸气回应。
朝鲜在毫无预警下所进行的导弹测试，已经引起航空公司的关注。国际民用航空组织（ICAO）今年10月谴责朝鲜屡次发射弹道导弹，严重威胁国际民航的安全。
朝鲜1977年加入国际民用航空组织，按条例须提早通知任何可能威胁民航客机的活动。
大韩航空和国泰航空的至少三架民航客机的机组人员，目击朝鲜11月29日所发射的导弹。国泰航空发言人日前表示，机组人员看到导弹在靠近客机的地点爆炸及坠落。
总部位于香港的国泰航空公司证实，该公司的空勤组员在飞行途中目击疑似朝鲜于11月29日凌晨发射的导弹重返大气层的画面，但此航班的飞行未受到影响，因此没有更改飞行路线。
南华早报报导，国泰航空一名发言人于星期天（12月3日）表示，该公司编号为CX893的航班的机组人员报告说，他们在从美国旧金山飞回香港的途中，见到疑似朝鲜导弹在空中飞行。
据飞行追踪资料显示，在朝鲜发射导弹时，这架飞机正飞越日本上空。
该发言人说，虽然该飞机离导弹很远，但其组员还是依据相关程序通知了日本航空交通管制人员。而该航班的飞行并未受到影响，所以没有更改任何飞行参数和路线。
国泰航空航务总经理霍伊（Mark Hoey）日前以简讯通知机组人员说，CX893的组员报告说：“请知悉。我们在目前的位置附近见到朝鲜导弹爆炸和碎裂。”
据BBC报导，另有两架韩国飞机在从美国飞往首尔的途中，也目睹了朝鲜此次试射的导弹。
朝鲜声称，此次试射的是新型“火星15型”（Hwasong-15）导弹，这是该型号导弹首次成功试射，其射程可覆盖美国本土各州。这枚导弹在飞行了53分钟之后，坠落在日本海域上的预定目标。
BBC报导说，与其它国家不同，朝鲜在试射导弹之前通常不会预告，因而对飞机的飞行安全构成潜在威胁。该政权大可取得国际民航组织的资料，在试射导弹之前掌握空中航班的情况。
而这也成了航空公司考虑的风险。今年8月，法国航空公司将其禁航区扩大至朝鲜四周，因为该公司一架飞机先前曾接近朝鲜导弹飞行的路线。
新航回应
针对朝鲜的导弹测试，新加坡航空公司显得老神在在，霸气回应。
因为新航的班机早就避开了朝鲜导弹试射区域。
新航回应亚洲新闻台询问时表示，自今年7月就调整韩国首尔到美国洛杉矶的航班路线，以策安全。
新航说，更改航道的决定是在今年7月28日朝鲜试射洲际弹道导弹落入日本北部海域之后做出的。
新航发言人表示，正在密切关注情况，而由于之前已经改道避开日本海的北部，因此目前所有航班路线都不在导弹飞射的范围内。
“新航已留意到有关观察到朝鲜导弹（发射）的报道，正密切留意情况。我们已提早采取行动，避免进入日本海的北部，所以目前的航道并不在弹道的范围里。”
新航也说，乘客和机组人员的安全至关重要，公司在必要时将调整航班路线。
其实，航空公司避开有关战乱地区是有惨痛教训的。著名的例子就是马来西亚航空MH17班机空难事件。
马来西亚航空MH17班机空难发生于2014年7月17日，该航班值飞阿姆斯特丹史基浦机场飞往吉隆坡国际机场航线时，在靠近俄罗斯边界的乌克兰领空内33000英尺高空被俄制山毛榉导弹攻击以致空中解体并坠毁的事故，机上283名乘客和15名机组成员悉数罹难。
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