新加坡共享单车Obike遭黑客入侵 大量用户信息被泄露

新加坡共享单车Obike日前被曝出在全球范围内遭遇了黑客入侵事件，新加坡、悉尼或伦敦的Obike用户的个人信息很可能已被泄露。





报道称，该入侵事件至少持续了两周时间，许多用户的个人信息，包括姓名、联系方式、照片和地址等已被泄露到互联网上。





到目前为止，此次黑客入侵事件的确切时间尚不清楚，但有台湾地区的安全专家称，他们今年6月就发现了相关泄密信息，并告知给Obike公司，但并未得到Obike的回复。





此次入侵事件影响了Obike在全球范围内的用户。当前，Obike的业务已拓展到亚太、欧洲和英国的多座城市。





对此，Obike公司一发言称：“我们已经意识到该问题，并立即采取了行动以解决该问题。此次入侵事件仅影响了我们的一小部分用户，被曝光的个人数据也仅限于用户的姓名、电子信箱和手机号码。我们的应用(App)并不存储用户的信用卡账号或密码等信息。”





该发言人还称，黑客利用了“我们应用编程界面(API)中的一个安全漏洞”。如今，Obike已经关闭了该API，并增加了额外的保护程序。





不久前，打车服务公司Uber也曝出用户信息泄露事件。去年10月，5700万Uber用户和司机的个人信息被泄露。为遮掩此事，Uber还向黑客交纳了10万美元的赎金。





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