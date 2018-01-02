2018年全球经济十大预言

英国《泰晤士报》网站12月27日刊登作者伊恩·金的文章，题目为《预言2018年：亚马逊、人工智能和中国旅游业的繁荣》。
文章称，美元2017年没有达到与欧元价值对等的程度，不过除此之外，去年的今天在这里所做的几乎其他所有预测都被证明是完全正确的。
那么2018年的情况如何？以下是对未来一年所做的10个预测：
1.这将是全球并购活动创下历史新高的一年
美国企业将因特朗普的减税举措而获得财力上的提升，而且随着资金从海外回流到美国，这些钱将投入使用。银行业者认为，明年随着拉美地区经济继续加速增长，并购活动也会增多，而亚洲的总体势头依然积极。2017年全球并购规模超过2.5万亿美元，预计明年这一数字可能会达到3万亿美元。
2.在欧盟《金融工具市场指令2》（MiFID Ⅱ）生效后，分析研究会更加两极化
“解除捆绑”意味着中介机构提供研究成果必须收费。这会导致研究分析师数量减少，但也意味着能够继续生存下去的分析师必须更有见地并拿出更有质量的建议，从而证明收取费用是合理的。
3.欧洲央行会在2018年底前结束其资产购买计划
由于欧元区经济出人意料地在2017年出现向好势头，并且可能会在2018年保持至少2%的增速，再采取量化宽松政策就没有道理了。不过，尽管通胀率在缓慢回升，欧洲央行行长马里奥·德拉吉不会急着取消负利率政策，该政策会一直持续到2019年。
4.嘉能可公司的股价会上涨
这家采矿和贸易公司的股价2017年上涨35%，不过未来还有进一步上升的空间。本月的投资者更新报告振奋人心，制定了针对未来数年的连贯的发展战略，尤其强调了作为电动汽车锂离子电池重要成分的钴的发展前景。该公司的股价2018年至少可上涨5%，如果其首席执行官伊万·格拉森伯格能将嘉能可的巨额自由现金流部分返还投资者，股价涨幅会更大。
5.因人工智能而流失的就业岗位数量会大幅增加
2018年将是“物联网”发展势头强劲的一年，会有数量多到前所未有的职位被能够自我学习和推理、使用语音识别等应用程序的计算机系统取代。随着人工智能的进步，最终创造出的就业岗位会多于它所摧毁的岗位，不过明年还不会出现这种情况。
6.新任英格兰银行行长人选不会对外公布
马克·卡尼的任期定于2019年6月前后到期，按照正常的情况，其继任者的身份应该在2018年底之前对外公布。但政府可能会推迟公布卡尼继任者人选的时间，因为内阁大臣和政府官员届时都在忙于敲定英国脱欧后的贸易协议。金融行为监管局局长安德鲁·贝利是这一职位的有力竞争者。
7.油价不会有太大的变化
石油输出国组织上月决定将日减产180万桶原油的期限延长到2018年底。但是以美国、加拿大和巴西为首的非石油输出国组织国家的石油产量预计每天会增加至少150万桶，而经合组织国家的石油库存量目前处于历史高位。到2018年底，石油输出国组织会讨论将减产期限延长至2019年。不过不会出现原油价格大幅下跌的局面。如果不发生像战争这样的“黑天鹅”事件，布伦特原油全年的交易价格应该会保持在每桶55到65美元。
8.亚马逊会大举进入金融服务领域
它不会成为一家受到全面监管的银行，但是会开始提供一系列金融服务。它已经在为中小型企业提供贷款，而且在欧洲部分市场，已经存在类似于贝宝公司网上支付业务的“使用亚马逊支付”的服务。由于亚马逊得到的信任比大多数银行还要多，而且它掌握的客户交易数据几乎比地球上其他任何一个组织都要庞大，因此它的这一动作会给金融服务领域带来巨震。
9.美联储在这一年会三次加息
美国经济的强劲表现和劳动力市场的人手紧缺会迫使美联储三次加息，每次上调25个基点。相比之下，由于收入增长乏力，再加上最近通胀率上升被认为是英镑下跌带来的短暂现象，英格兰银行只会加息一次，只上调25个基点。
10.中国旅游业会出现繁荣
加拿大已经简化了中国游客赴加旅游的程序，而且由于自称具有中国血统的加拿大人超过了150万，加拿大会迎来大批中国游客。明年也是欧盟-中国旅游年，这会让前往欧洲旅游的中国游客数量创新高。英国将是重要的受益方，2017年，英国货币疲软让该国入境游形势大好。
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